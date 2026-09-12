Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "İyiliğin sesini çoğaltan güçlü bir sorumluluk üstlenmesini çok kıymetli buluyorum"

İstanbul'da düzenlenen "İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programında" konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İyilik Var" platformunun iyilikleri görünür kılmak, insanları ve kurumları buluşturmak ve iyiliği çoğaltmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Programda konuşan Bilal Erdoğan ise dünyada kötülüklerin daha fazla görünür hale geldiğini belirterek, iyiliklere alan açılması gerektiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen "İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı"na katıldı. Programa ayrıca, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve çok sayıda davetli katıldı.

"Asırlık ahilik geleneğimizi dijital çağın imkanlarıyla mahallelerimizde yeniden hayat bulacak"

Bakan Göktaş, programda yaptığı konuşmasında, yapılan iyiliğin görünür olmasının önemine dikkat çekerek, "Nice güzel örnekler yeterince görünür olmuyor. 'İyilik Var', tam da bu düşünceden doğdu. Platformumuzun yol haritasını, şu üç güçlü kavram üzerine kurduk, görünür kılmak, buluşturmak, çoğaltmak. Çünkü görünür olan iyilik, toplumun ortak vicdanını harekete geçirir. Paylaşılan tecrübe, bugünün emeğini yarının imkanı haline getirir. Bir kişinin başlattığı iyilik, bir başkasına ilham olur, bir gönülden diğer bir gönüle ulaşır. Ankara'da başlayan bir iyilik Hakkari'ye, Edirne'de uzatılan bir el Mardin'e, Trabzon'daki bir gönüllünün heyecanı Hatay'a ulaşsın. Attığımız her adım; bir mahallede dayanışmayı, bir okulda umudu, bir huzurevinde tebessümü çoğaltsın ve zamanla bütün Türkiye'yi kuşatan büyük bir iyilik ağı oluşsun. İstiyoruz ki, yapılan iyilik bulaşıcı olsun, güzel örnekler paylaşılsın, birbirine ilham versin ve çoğalsın. Bu inançla, bugün hem "İyilik Var" web sitemizi hem de mobil uygulamamızı erişime açıyoruz. Platformumuzun en özel adımlarından biri de "İyilik Kapısı" olacak. 81 ilimizde esnafımız, ürünlerini, hizmetlerini ve uzmanlıklarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacak. Böylece, asırlık ahilik geleneğimizi dijital çağın imkanlarıyla mahallelerimizde yeniden hayat bulacak. Vatandaşlarımız yürütülen tüm çalışmalardan haberdar olacak. Bir yerde başlayan güzel bir hareket, başka yerlere ilham olacak, iyilik çoğalacak" dedi.

"İyiliğin sesini çoğaltan güçlü bir sorumluluk üstlenmesini çok kıymetli buluyorum"

Konuşmasına devam eden Bakan Göktaş, iyiliklerin daha fazla insana ulaştırmanın öneminin altını çizerken, "İyilik Var hepimizin platformudur. Buradan kamu kurumlarımıza sesleniyorum bilginizi, tecrübenizi ve hizmet kapasitenizi bu ortak zeminde buluşturun. Sivil toplum kuruluşlarımıza sesleniyorum, yılların birikimini, gönüllülük ruhunu ve iyi uygulamalarınızı daha fazla insana ulaştırın. Özel sektörümüze sesleniyorum, imkanlarınızı, yenilikçi gücünüzü ve tecrübenizi iyiliği büyütmek için harekete geçirin. Üniversitelerimize ve gençlerimize sesleniyorum, fikirlerinizle, enerjinizle ve cesaretinizle bu hareketin öncüsü olun. 86 milyon vatandaşımıza sesleniyorum, bir iyilik hareketinin parçası olmak için büyük imkanlara sahip olmayı beklemeyin. Bazen bir insanı dinlemek, bir çocuğa yol göstermek, bir büyüğümüzün kapısını çalmak büyük bir iyiliğin başlangıcıdır. Çünkü iyilik için bazen bir adım, bir söz, bir gönül yeter. Yeter ki, aynı amaçta buluşalım, iyilik varsa, ben de varım diyebilelim. Çünkü iyilik çoğu zaman sessizce büyür; görünür olduğunda ise başka yüreklere cesaret verir. Bu nedenle medyamızın, iyiliğin sesini çoğaltan güçlü bir sorumluluk üstlenmesini çok kıymetli buluyorum" İfadelerini kullandı.

"İyilikleri yaymak ve kötülükleri yasaklamak, kötülüğe alanı daraltmamız lazım"

Öte yandan programda, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında, "Bu programı Sayın Bakanımız bahsedip davet ettiği zaman ben de bunu düşündüm. Çünkü 15 yıldır Türkiye'de yapılan sivil toplum çalışmalarında her zaman gündeme geliyor, "Nasıl toplumda iyiliklerin yaygınlaşmasını sağlayabiliriz, nasıl bu tür programlar yapabiliriz?" diye hep gündemimizde olan bir şey. Çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz ki kötülükler kol geziyor, daha çok ilgi görüyor. Bugün haberleri açıp izlediğinizde karşınıza gelen kötülüklerin 100 katı, 1000 katı, milyon katı iyilik de olsa sanki bunlar hiç olmuyormuş gibi günlerimizi geçirmeye devam ediyoruz. İnşallah bugün "İyilik Var" demeyi başarabiliriz. Bugün buradan yüksek bir sesle topluma iyiliklerin kötülüklerden çok daha fazla olduğu mesajını yayabiliriz. İnşallah çocuklarımıza dünyada iyiliğin egemen geleceği bir dünyada yaşamanın mümkün olduğunu anlatabiliriz" şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında yapılan eğitim çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Bir müzik ilkokulumuz var ki dünyada eşi benzeri olmayan, yetenekli çocuklarımızı 6 yaşında tespit edip onlara gelir durumlarına göre de burs imkanı sunarak Türk müziği eğitimini çok erken yaşta vermek suretiyle bir ufuk açmaya, kazandırmaya çalışıyoruz. Türk müziğimizin, kendi müziğimizin desteklenmesine ihtiyaç var. Çünkü eğer akışına bırakırsak yetenekli çocuklarımızın müzik eğitimi alacağı bütün kanallar Batı müziği enstrümanlarıyla, yöntemleriyle. Biz Türk müziğine de bir şans tanınsın, bazı deha çocuklarımız hiç olmazsa Türk müziğine de olsun diye böyle bir çalışmayı destekledik. Bunun dışında İlim Yayma Vakfımızda akademik hayatlarını ilerletmek isteyen üst düzey akademisyenleri İlim Yayma Ödülleri ile teşvik etmeye çalışıyoruz. İlim Yayma denince 1951 yılına dayanan bir iyilikten bahsediyoruz. Yani İstanbul'da lise eğitimi görmek isteyen, Anadolu'dan gelecek gençlerimizi yurtlarda işte barındıran, onlara burs imkanları sağlayan, onlara yemek hizmeti sunan bir iyilik anlayışı, eğitim serüveni 75 yıllık bir çınar" dedi.

Ayrıca Bilal Erdoğan, konuşmasını sürdürürken dünyada kötülüğün büyüdüğünü ve kötülüğe alan kapatmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Dünyada kötülük büyüyor, bunu kabul etmemiz lazım. Bizim kötülüğe alan kapatmaya ihtiyacımız var. Allah-u Teala Kuran'da bize iyiliklerin emredilmesi ve kötülüklerin yasaklanmasından bahsediyor ve bize bunu emrediyor. Bence iyilikleri yaymak ve kötülükleri yasaklamak, kötülüğe alanı daraltmamız lazım, iyiliğe alan açmamız lazım. Onun için inşallah bu "İyilik Var" hareketi bundan önceki girişimlerin aksine daha çok alan bulur, daha çok karşılık bulur ve toplumda iyiliklerin yayılabileceğine dair umudumuzu büyütür" Diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı