Üye Girişi
Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Dijital Bağımlılıkla Mücadeleye Odaklanıyoruz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital bağımlılıkla mücadele etmek için bir kurul oluşturacaklarını açıkladı. Bakanlık olarak bağımlılık türlerinin arttığını gözlemlediklerini belirten Göktaş, özellikle dijital oyun bağımlılığının çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurguladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak geçtiğimiz mayıs ayında açıkladığımız Aile Eylem Planımızda da önemli bir yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Mücadelemizi etkili bir şekilde sürdürmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bağımlılıkla mücadeleye yönelik bir kurul oluşturuyoruz. Milli Eğitim, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarımız da çalışma grubunda yer alacak" dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, parti genel merkezinde, '19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü' nedeniyle bir program düzenledi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, bakanlık olarak tüm sosyal politikalarının odağında ailenin korunması ve güçlendirilmesi hedefinin olduğunu belirterek, "Bütüncül bir bakış açısıyla belirlediğimiz çalışmalarımızı bu yıl ilk defa Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı ile ilan ettik. Ekonomik, siyasi ve toplumsal hayata aktif katılma için kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına öncelik verdik. Geçmişte olduğu gibi bugün de kadınları, güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Bu anlayışımızı Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ulusal politikalarımızın önemli bir unsuru haline getirdik. Aileyi ve toplumu tehdit eden her türlü şiddete karşı 'sıfır tolerans' ilkesini benimsedik. Şiddet mağdurları ile birlikte şiddet faillerine yönelik çalışmalarımızla şiddet döngüsünü kırmaya kesin karar verdik. Bugün ülkemizde aktif olan 82 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, 112 Kadın Konukevi, KADES uygulaması ve Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı ile şiddete karşı etkin bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.

'BAĞIMLILIK TÜRLERİNİN GÜN GEÇTİKÇE ARTTIĞINI GÖZLEMLİYORUZ'

Ardından bağımlılıkla mücadeleye değinen Göktaş, "Gelişen dijitalleşmeyle beraber bağımlılık türlerinin gün geçtikçe arttığını da gözlemliyoruz. Artık bağımlılık denilince akla sadece madde, sigara ve alkol bağımlılığı gelmiyor. Son dönemde artan dijital ve oyun bağımlılığı çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkiliyor. Şiddet içerikli dijital oyunlar çocukların ve ergenlerin gerçeklik algısını değiştiriyor. Dijital oyunlar özellikle gençlerimizin radikal süreçlere dahil olmaları için bir araç olarak kullanılıyor. Bakanlık olarak geçtiğimiz mayıs ayında açıkladığımız Aile Eylem Planı'mızda da önemli bir yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Ayrıca RTÜK ile dijital bağımlılığa yönelik farkındalığı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda insan hayatını olumsuz etkileyen bu bağımlılıklarla mücadele yöntemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Mücadelemizi etkili bir şekilde sürdürmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bağımlılıkla mücadeleye yönelik bir kurul oluşturuyoruz. Milli Eğitim, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarımız da çalışma grubunda yer alacak. Bu kurulda bağımlılıkla mücadeleyi tüm yönleriyle özel olarak ele alacağız. Bunun yanı sıra sosyal hizmetlere erişimi artırmak adına yeni bir hizmet modeli tasarlıyoruz. Mahalle odaklı sosyal hizmet modelimiz ile yerelde çıkaracağımız sosyal risk haritaları ile her mahallenin potansiyeline özgü çalışmalar yürüteceğiz. Toplumun tüm kesimleri için yürüttüğümüz özel çalışmalarla hizmet yelpazemizi genişletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YALÇIN: TÜRKİYE, BİR UYANIŞ İÇİNDE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın ise "Bugün birçok kıymetli temsilcisini aramızda ağırlamaktan gurur duyduğumuz sivil toplum örgütlerimiz, hayır için hem kendi aralarında hem de dünya çapında yarışıyor, Afrika'nın en uzak köşelerinden Asya'ya ve Amerika kıtasına kadar uzanan bir çapta çalışıyor. Türkiye, devleti ve milletiyle beraber bir uyanış içinde. Bu uyanışın tüm insanlığa iyi geleceğine inanıyoruz. Bugünkü toplantımızın da tam bu amaca hizmet etmesini umut ediyoruz. İnsani yardım kuruluşlarımızı bir masada toplayalım istedik. Hem yaptıklarımızı konuşalım hem yapacaklarımızı ve daha iyi nasıl yapabiliriz onu tartışalım. Güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit edelim. Burada yapacağımız müzakereleri bir rapor haline getirelim ve Cumhurbaşkanımıza sunalım istedik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş İnsan Hakları Sağlık Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title