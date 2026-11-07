Aile Bakanlığı COP31'de 81 ilde kadın sıfır atık elçisi belirleyecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında kadınların güçlenmesi, çocukların iklim politikalarına katılımı ve iklim değişikliğinin kırılgan gruplar üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirterek, "Bu zirvede, iklim politikalarının sosyal boyutunu güçlü biçimde gündeme taşıyacağız" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) iklim değişikliğinin sosyal etkilerine dikkati çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Bakanlığın 13 ve 14 Kasım'da kadınların güçlenmesi, sıfır atık ve çocukların iklim politikalarına katılımı başlıklarında farklı ülkelerden bakanların da katılımıyla düzenleyeceği üst düzey etkinlikler, Bakan Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, COP31 kapsamında kapsamlı bir program hazırladıklarını belirterek, "Kadınların güçlenmesi, çocukların katılımı, bakım hizmetleri ile yaşlı ve engelli bireylerin korunmasını kapsayan çalışmalar yürüteceğiz. Ulusal kurumlar, BM kuruluşları ve sivil toplumla iş birliği içinde Türkiye'nin sosyal hizmet birikimini uluslararası alanda paylaşacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu zirvede, iklim politikalarının sosyal boyutunu güçlü biçimde gündeme taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"81 ilde kadın sıfır atık elçileri belirlenecek

Kadınların iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılmasının ve yeşil ekonominin sunduğu fırsatlardan yararlanmalarının önemine işaret eden Göktaş, "Kadının güçlenmesi alanında 'Çevre ve İklim Değişikliği'ni ilk kez temel politika eksenlerinden biri olarak belirledik. Zirvede 'Adil Geçiş' ve 'Sıfır Atık' başlıklarına odaklanacağız" dedi.

Göktaş, BM Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle 9 Kasım'da 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' kapsamında iklim değişikliğinin iş gücü piyasasına ve ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlara etkilerini de gündeme taşıyacaklarını aktardı.

COP31 kapsamında BM Kadın Birimi (UN Women) iş birliğiyle 13 Kasım'da 'Adil Geçiş için Sosyal Koruma, Bakım Hizmetleri ve Kadınların Güçlenmesi' başlıklı üst düzey etkinlik düzenleyeceklerini bildiren Göktaş, sosyal koruma ve bakım hizmetlerinin adil geçişteki rolünü, kadınların güçlenmesini ve yeşil ekonomiye katılımını ele alacaklarını belirtti.

Göktaş, Sıfır Atık Vakfı ile 13 Kasım'da 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi'ni tanıtacaklarını kaydetti.

Projenin hedeflerine ilişkin bilgi veren Göktaş, "Bakanlığımızdan hizmet alan her kadın sıfır atık konusunda farkındalık kazanacak. Anne çocuk etkinlikleriyle projeyi topluma yaygınlaştıracak, sadece kadınlarda değil, genç nesillerde de bu farkındalığı artıracağız" açıklamasında bulundu.

81 ilde kadın sıfır atık elçileri belirleyeceklerini bildiren Göktaş, "Sıfır Atık Elçilerimiz, bu alanda öncü rol üstlenerek sıfır atık anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.

Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurullarında yer alacaklar. Sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasına öncülük edecek, iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayacak ve ildeki kadınlar için rol model olacaklar" ifadelerini kullandı.

Kadın kooperatiflerine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Projemizin ekonomik güçlenme ayağında kadın kooperatiflerimizin üretim süreçlerine sıfır atık anlayışını entegre etmelerini, hane atıkları ve üretim artıkları gibi yeniden değerlendirilebilir malzemeleri katma değerli ürünlere dönüştürmelerini destekleyeceğiz."

Göktaş, COP31'in Yeşil Alanı'nda Bakanlığın çalışmalarını tanıtacaklarını bildirdi.

Çocukların iklim politikalarına katılımı desteklenecek

Çocukların iklim değişikliğiyle mücadeleye katılımını önemsediklerini vurgulayan Göktaş, "Geleceğin dünyasını konuşurken, o dünyada yaşayacak çocukların sözünü bugünden dinlemeliyiz" dedi.

Çocuk Hakları Komitelerinin bu yılki temasının 'Çevre, İklim Değişikliği ve Çocuk' olarak belirlendiğini aktaran Göktaş, haziran ayından bu yana on binlerce çocuğun 300'ü aşkın etkinlik düzenlediğini, 13 Eylül'de ise 81 ilde 94 noktada eş zamanlı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Göktaş, 14 Kasım'da Bakanlık ile UNICEF ortaklığında 'Gelecek Nesillerin Hakları: COP31'de Çocukların İklim Liderleri Olarak Güçlendirilmesi' başlıklı üst düzey etkinliği gerçekleştireceklerini kaydetti. Göktaş, katılacağı bu etkinlikte çocukların hazırladıkları bildirgeyi politika yapıcılara sunacaklarını bildirdi.

İklim değişikliğinin kırılgan gruplar üzerindeki etkileri de ele alınacak

İklim değişikliğinin yaşlı ve engelli bireyler üzerindeki etkilerine de dikkati çekeceklerini belirten Göktaş, kadınların aşırı sıcaklara karşı dayanıklılığı, kırsal ailelerin durumu, mevsimlik göçmen işçiler ile yaşlı ve engelli bireylerin korunması gibi konuları gündeme taşıyacaklarını ifade etti.

İklim kaynaklı afetlerde kadınların bakım sorumluluklarının yanı sıra çocukların güvenliğinin ve yaşlı ve engelli bireylerin özel ihtiyaçlarının gözetilmesinin önemine işaret eden Göktaş, afet hazırlığı ve müdahale süreçlerinde koruyucu hizmetlerin sürekliliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bu kapsamda, Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğinde 18 Kasım'da 'İklim Değişikliği ve Aşırı Sıcakların Etkilerine Karşı Kadınların Dayanıklılığının Güçlendirilmesi' başlıklı üst düzey bir etkinlik düzenleyeceklerini bildiren Göktaş, etkinlikte iklim değişikliği ve aşırı sıcakların kadın sağlığı, doğurganlık, anne ve bebek sağlığı ile kadına yönelik şiddet üzerindeki etkilerinin ele alınacağını, kadınların iklim kaynaklı risklere karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik çözüm önerileri paylaşılacağını kaydetti.

COP31 sürecinde elde edilecek bilgi ve deneyimleri Bakanlığın görev alanı çerçevesinde değerlendireceklerini bildiren Göktaş, iklim değişikliğiyle mücadelede kadınların uyum kapasitesinin geliştirilmesi, sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmeleri, karar alma süreçlerine katılımlarının artırılması ve çocuklarda çevre bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı