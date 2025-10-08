Haberler

AİHM kararına itiraz sonrası Selahattin Demirtaş cephesinden ilk açıklama

AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ikinci tahliye kararına Türkiye'den yetkililerin itiraz etmesi sonrasında Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'dan açıklama geldi. Karaman, Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yaptıkları başvurunun İstinaf Dairesi'nde inceleme aşamasında olduğunu ifade etti.

AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği ikinci tahliye kararına Türkiye'den yetkililerin itiraz etmesinin ardından Demirtaş'ın avukatından açıklama geldi.

Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Dairesi tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen ihlal kararının AİHM Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulunduğu öğrenilmişti.

Söz konusu karara DEM Parti'den "AİHM "derhal tahliye edilmeli" diyor; Adalet Bakanlığı ise hukuksuzluğu sürdürmekte ısrar ediyor. Karar son derece açık: sevgili Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerekiyor. Uluslararası hukuk kararlarını tanımamakta ısrar etmek, hukuksuzluğu itiraf etmekten başka bir anlam taşımıyor." denilmişti.

"TAHLİYE BAŞVURUMUZ HALEN İSTİNAF MAHKEMESİNDE"

Bu gelişmelerin ardından Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Karaman, "Hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olması, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Sn. Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yaptığımız başvuru halen İstinaf Dairesinin incelemesinde bulunmaktadır. Hukuka dönüş, her zaman mümkündür. Neden hemen şimdi olmasın.." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
