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Ahmet Türk, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı

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Mardin'de yapılan ön seçimde yüzde 50 oranını geçemeyen Ahmet Türk, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak gösterildi. Eş başkan adayı ise Devrim Demir oldu.

MARDİN'de, 14 Ocak'ta partisinin ön seçim sonuçlarında yüzde 50 oranını geçemediği için adaylıktan çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, ikna edilerek, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı. Eş başkan adayı da Devrim Demir oldu.

Mardin'de 14 Ocak'ta Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için DEM Parti'nin yaptığı ön seçimde oyların çoğunu alan ancak yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, ikna edilerek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu. DEM Parti'nin kentte özel bir tesiste genel merkez yöneticileri, il ve ilçe örgütlerinin katılımıyla düzenlediği aday tanıtım toplantısında Ahmet Türk'ün adaylığı açıklanırken, şarkıcı Devrim Demir de eş başkan adayı olarak tanıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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