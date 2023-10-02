Haberler

Ahmet Şık'ın polis amirleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları HDP'li ismi rahatsız etti

Politika Haberleri

Halkların Demokratik Partisi eski Milletvekili Ferhat Encü, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'ın polislerle güldüğü bir fotoğrafı paylaşarak eleştirdi. Encü, "Birçok işkence talimatını veren ve birçok işkenceye karışan amirlerle tokalaşmak, sarmaş-dolaş olmak hem de Cumartesi Anneleri gözaltına alındığı günde bunu yapmak en hafif tabirler ayıptır!" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'ın polislerle samimi olduğu bir fotoğrafı paylaşan Halkların Demokratik Partisi eski Milletvekili Ferhat Encü, "Birçok işkence talimatını veren ve birçok işkenceye karışan amirlerle tokalaşmak, sarmaş-dolaş olmak hem de Cumartesi Anneleri gözaltına alındığı günde bunu yapmak en hafif tabirler ayıptır!" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Milletvekili Ferhat Encü, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ı eleştiren bir paylaşımda bulundu.

AHMET ŞIK'IN POLİSLERLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Cumartesi Anneleri'nin her hafta eylem yaptığı Galatasaray Meydanı'ndan bir fotoğraf paylaşan Encü, Şık'ın polislerle "sarmaş dolaş" olduğunu savundu.

Ahmet Şık'ın polis amirleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları HDP'li ismi rahatsız etti

"EN HAFİF TABİRLE AYIPTIR"

Encü, "Birçok işkence talimatını veren ve birçok işkenceye karışan amirlerle tokalaşmak, sarmaş-dolaş olmak hem de Cumartesi Anneleri gözaltına alındığı günde bunu yapmak en hafif tabirler ayıptır!" ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraf kareleri;

Ahmet Şık'ın polis amirleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları HDP'li ismi rahatsız etti

Ahmet Şık'ın polis amirleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları HDP'li ismi rahatsız etti

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ahmet Şık Politika Güncel Haberler

title