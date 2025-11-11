Cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Özer'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne" yönelik açılan davada hakkında verilen tahliye kararı sonrasında akşam saatlerinde cezaevinden serbest bırakıldı.

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA İLK AÇIKLAMA: YÜREĞİMİN YARISINI İÇERİDE BIRAKTIM

Özer, 1 yıl 10 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinin çıkışında yaptığı ilk açıklamada, "Dünyanın en güzel şeyi özgürlük. Ben bugün özgürlüğün sevincini tam yaşayamıyorum. Yüreğimin yarısını içeride bıraktım. Başta İmamoğlu olmak üzere, Zeydan Karalar ve ilçe belediye başkanlarımız, bürokratlarımız ve diğer dostlarımız içerideler" dedi.

BAHÇELİ'YE 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' TEŞEKKÜRÜ

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de konuşan Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Özer, "Bir barış sürecinin içinden geçiyoruz. Benim en büyük üzüntülerimden biri sürece destek verememekti. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten destekleri için Sayın Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum. Sayın Feti Yıldız'ın hukuk güvenliği için yapmış olduğu açıklamaların içeridekiler için büyük rol oynadığını belirtmek istiyorum. Pratikte işlevsel olmasını temenni ediyorum" dedi.

"İNSANLARIN BARIŞ İÇİNDE YAŞAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Özer, sözlerine şu şekilde devam etti: "Benimle beraber Esenyurt'taki çalışma arkadaşlarım da tutuklanmıştı. Kalp hastası olan başkan yardımcımız, müdürlerimiz içeride kaldı. Sevincim o yüzden yarım. Umuyorum ki hak, hukuk işleyecek. Esenyurt'ta da İBB'de de adalet yerini bulacak.

Hem benim hem Esenyurt halkının hem de 14 belediye için umarım karar çıkar. Bu irade gaspına son verilir. İl Başkanımız Özgür Çelik'e, Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Özgürlük ve demokrasi mücadelesi bir insanın en onurlu mücadelesidir. İnsanların barış içinde yaşaması için elimizden geleni yapacağız."

NE OLMUŞTU?

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan'ın tahliyesine karar verdi.

Ahmet Özer, daha önce "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmış, ardından Temmuz 2024'te görülen duruşmada bu dosyadan tahliye edilmişti. Ancak Özer, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLMİŞTİ

Özer'in tutuklu bulunduğu Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame geçtiğimiz hafta kabul edilmişti. İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talepleri yer almıştı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İddianamede Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Öte yandan iddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayda'nın da 12 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

27 OCAK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmasında duruşma tarihi de belli oldu. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Eylül'de verdiği bir röportajda Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi, Ahmet Özer'in de tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.

Bahçeli, şunları söylemişti: "Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasa dışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız."