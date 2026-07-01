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Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap

Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
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Bosna Hersek Milli Takımı Kaptanı Edin Dzeko, son 32 turunda karşılaşacakları ABD'nin maçın favorisi olduğunu ancak turnuvaya şans eseri gelmediklerini söyledi. 40 yaşındaki futbolcu, ABD'li bir muhabirin Bosna Hersek'in dünyada nerede olduğunu bile bilmediğini söylemesiyle ilgili de konuşarak "Bence bu bizimle ilgili değil. Daha çok onlar hakkında çok şey gösteriyor'' dedi.

  • Edin Dzeko, ABD'yi 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında favori olarak gördüğünü ancak Bosna Hersek'in turnuvaya şans eseri gelmediğini söyledi.
  • Dzeko, ABD'li bir kadın muhabirin Bosna Hersek'in nerede olduğunu bilmemesiyle ilgili olarak, bu durumun Bosna Hersek'ten çok muhabir hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

Bosna Hersek Milli Takımı Kaptanı Edin Dzeko, ABD'nin favori olduğunu ancak kendilerinin de turnuvaya şans eseri gelmediklerini söyledi. Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Dzeko, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 03.00'te oynayacakları son 32 turu maçı öncesi düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.

''ABD FAVORİ''

40 yaşındaki futbolcu, ABD Milli Takımı'nın son dönemde yaptıklarının etkileyici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu an oyuncuların çoğu Avrupa'da, iyi takımlarda oynuyor. Bu da ABD'nin kalitesini gösteriyor. Ayrıca teknik direktörlüğe Pochettino'yu getirmek de onlar için bir başka harika hamle. Evet favori ABD ama bizim de kalitemiz var. Sadece burada bulunmuş olmak için ya da şans eseri buraya gelmedik. Esmir gibi, Karim gibi harika oyuncularımız var. Bence Esmir için sadece bir başlangıç ve henüz tüm potansiyelini göstermedi. Umarım gösterecektir."

''GRUP AŞAMASINDAN TAMAMEN FARKLIDIR''

ABD'nin hızlı oyunculara sahip olduğunu bildiklerini kaydeden Dzeko, "Hızlarıyla çok derine inebildiklerini biliyoruz. Favori sizsiniz ancak eleme aşaması, grup aşamasından tamamen farklıdır." dedi.

DZEKO'DAN KADIN MUHABİRE CEVAP

Dzeko, ABD'de bir televizyon kanalında kadın muhabirin Bosna Hersek'in nerede olduğunu bile bilmediğini söylemesi ve ardından özür dilemesiyle ilgili soru üzerine, "Bence bu bizimle ilgili değil. Daha çok onlar hakkında çok şey gösteriyor. Daha önemlisi ABD Milli Takımı'ndaki futbolcuların ne düşündüğü. Bence bizim kalitemiz olduğunu biliyorlar, biz de kalitemiz olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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