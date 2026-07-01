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Gören bir daha bakıyor: İneğin kafasında 'bacak' çıktı

Gören bir daha bakıyor: İneğin kafasında 'bacak' çıktı Haber Videosunu İzle
Gören bir daha bakıyor: İneğin kafasında 'bacak' çıktı
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Çin'de kafasında bacağa benzeyen sıra dışı bir oluşumla doğan bir inek, görenleri şaşırttı.

Çin'de kaydedilen bir görüntü dünya gündemine oturdu. Kafasında bacağa benzeyen sıra dışı bir oluşumla doğan 500 kiloluk inek, ilgi odağı oldu.

YÜKSEK MEBLAĞLAR TEKLİF EDİLİYOR

İneğin sahibi, görüntülerin internette yayılmasının ardından çok sayıda kişinin hayvanı satın almak istediğini ve yüksek meblağlarda teklifler aldığını söyledi. Ancak sahibi, ineği satmayı düşünmediğini belirtti.

Uzmanlar, bu durumun büyük olasılıkla polimeli (polymelia) adı verilen çok nadir görülen doğumsal bir gelişim bozukluğundan kaynaklandığını ifade ediyor. 

Kaynak: Haberler.com
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