Murat Ongun, firari Emrah Bağdatlı'ya sahip çıktı: Çok severim, savcılar suçladı diye sırtımı dönmem

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 60. oturumunda Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun savunma yaptı. Tutuklu sanık Ongun, dosyanın firari sanığı Emrah Bağdatlı hakkında, "Emrah'ı ben çok severim. Ben arkadaşlarıma, ne yapıp ne yapmadığını bildiğim insanlara savcılar suçladı diye sırtımı dönmem. Beni, Emrah'ı suçladılar, ondan sonra da çekip gittiler. Murat Ongun oldu şeytan, Emrah Bağdatlı oldu şeytan. Herkes Emrah'a yüklendi. Sonra bu arkadaş yurtdışına gitti. 19 Mart'ta operasyon oldu. Emrah yurt içine dönmedi, Türkiye'ye dönmedi, dışarıda kaldı. Emrah Bağdatlı dışarıda kalınca da biraz vurun abalıya oldu. Herkes ona yüklendi" dedi.

İBB DURUŞMASI DEVAM EDİYOR

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 60. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun savunma yaptı.

İddianamede örgüt yöneticisi olarak tanımlanan Murat Ongun hakkında yapılan değerlendirmede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda başkan danışmanı ve İBB iştiraklerinden olan Medya A.Ş.'nin yönetim kurulunda görevli olduğu belirtilmişti. Ongun'un, belediye içerisinde başka herhangi bir sıfat ya da sorumluluğu bulunmamasına karşın örgütte 'yönetici' pozisyonunda yer almasından ötürü İBB'ye bağlı iştirakler olan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. ile Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na ilişkin tüm talimatları verdiği iddianamede belirtilmişti.

Murat Ongun'un reklam panolarının asılması, kaldırılması, kimlerden bu işlemler karşılığında ne kadar paraların alınacağı, bu birimler bünyesinde gerçekleşecek olan ihaleye girecek olan firmaların belirlenmesi, yapılacak olan ödemeler, sosyal medya ve basın yapılanması gibi önemli süreçleri yürüttüğü de iddianamede açıklanmıştı. Ongun hakkında örgütün önemli gelir kaynaklarından biri olan iştirakler üzerinden verilen reklam ihalelerini organize ettiği yönünde ifadelerin bulunduğu ayrıca İçişleri Mülkiye Müfettişleri tarafından düzenlenen tevdi raporunda Murat Ongun'un sorumlu tutulduğu belirtilmişti.

"YANLIŞININ YANINDA DURMAM"

Tutuklu sanık Murat Ongun savunmasında arkadaşı olan dosyanın firari sanığı Emrah Bağdatlı hakkında bazı anlatımlar gerçekleştireceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Pek çok itirafçı aynı ve benzer cümleleri kullanarak tahliye oldu. Murat Ongun'u ve Emrah Bağdatlı'yı suçlayarak. Ben Emrah'ı 20 küsur yıldır tanırım. 2000'lerin başında ben muhabirdim o da kamera asistanıydı. Sonuçta Rizeli, Karadeniz tayfası girişimci oluyor. O da kendisine şirket kurdu. Yıllarca da böyle yürüdü gitti. Emrah Bağdatlı'nın İletişim Koordinatörlüğü'nde bir odası yoktur. Emrah'ı ben bu arada çok severim. Ben arkadaşlarıma, ne yapıp ne yapmadığını bildiğim insanlara savcılar suçladı diye sırtımı dönmem. O benim mizaç olarak karakterime ters. Yanlışının yanında durmam varsa ama kendi hakkında ne yapıp ne yapmadığını bildiğim bir insana abartılı suçlamalar yöneltildi diye, ben o çizilen çerçevelere dokunmayacağım diye, 'Aman Emrah'a çarpmayayım' diye bu ortada dönecek karakterde bir insan değilim."

"NEDEN EMRAH BAĞDATLI'NIN İHALELERE GİRMESİNİ ENGELLEYEYİM"

Ongun savunmasının devamında "Emrah İletişim Koordinatörlüğü'ne haftanın 1 ya da 2 günü gelirdi. Geldiğinde de zaten en fazla 1-2 saat kalırdı. Benim odama gelirdi, benim yanıma otururdu. Bu insanın hem medya ve prodüksiyon alanında, film alanında hem de etkinlik alanında 15 yıllık ortağıyla beraber şirketleri var, tecrübesi var. Doğal olarak benim de tanıdığım, bildiğim insanlardan bu alanların en sağlıklı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yürütülmesi konusunda fikir danıştığım, fikrini aldığım pek çok insan vardır. Onlardan bir tanesi da benim yakın arkadaşım Emrah Bağdatlı'dır. Neden ben Emrah Bağdatlı'nın bu ihalelere girmesini engelleyeyim? Adam zaten bu alanda faaliyet gösteriyor. Neden ben Emrah Bağdatlı'ya örtülü, gizli bir yapılanma, paralel yapılanma haline gideyim de 50 tane firma organize edeyim, onlarla işlerimi yürüteyim?" ifadelerini kullandı.

"EMRAH BAĞDATLI OLDU ŞEYTAN"

Murat Ongun savunmasında "2 buçuk ay İBB'nin en küçük şirketi Medya A.Ş. üzerinde tepinildi, benim üzerimde tepinildi. Doğal olarak benimle yakınlığı nedeniyle Emrah'ın üzerinde tepinildi. Beni, Emrah'ı suçladılar, ondan sonra da çekip gittiler. Murat Ongun oldu şeytan, Emrah Bağdatlı oldu şeytan. Emrah Bağdatlı, ben gördüğüm en sosyal insanlardan biri, yani adam, muhabbeti seviyor, şeytan tüyü de var, sempatik. Yapılacak işte bir arkadaşımın daha önce edinmiş tecrübesi, bilgisi varsa ona danışmayayım mı? Sormayayım mı mesela, 'Emrah böyle bir firma var mı, tanıyor musun demeyeyim mi?' Özel hayatımda da ilişkim var, ailece de görüşürüz Emrah ile. Ama beyanlarda abartıldığı gibi değil" şeklinde konuştu.

"DIŞARIDA KALINCA BİRAZ VURUN ABALIYA OLDU"

Murat Ongun savunmasının devamında "Herkes Emrah'a yüklendi. Sonra, 5 ya da 6 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam bu arkadaş yurtdışına gitti. 19 Mart'ta operasyon oldu. Emrah yurt içine dönmedi, Türkiye'ye dönmedi, dışarıda kaldı. Emrah Bağdatlı dışarıda kalınca da biraz vurun abalıya oldu. Herkes ona yüklendi. İnanın Emrah bile kendisini savcılar kadar abartamazdı. 25 yılda Emrah Bağdatlı'yla benim aramda bir banka para transferi, para hareketi gösterebilirler mi? Yok. Ben bütün arkadaşlık ilişkilerini paraya, ticarete, ihalelere endeksleyen bir zihniyeti gerçekten anlamıyorum. Yani, iki insan, iki erkek birbiriyle iyi arkadaş, dost olamaz mı?" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı