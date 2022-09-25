Afrikalı büyükelçiden Türkiye'ye övgü dolu sözler: "Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması" Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, "Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması.

Afrikalı büyükelçiden Türkiye'ye övgü dolu sözler: "Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması"

ANKARA - Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, "Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması. Afrika'nın büyük bir sanayi ülkesine dönüşmesi ve Afrika halkına yardım edilmesi için" dedi.

Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, Türkiye'nin Afrika açılımını, Türkiye'den olan beklentilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Güney Sudan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden birisi olmasından dolayı teşekkür eden Guandong, Türkiye'nin barışa destek olarak aynı zamanda orduya askeri üniforma sağladığını belirtti.

Askeri açıdan iş birliğinin başlangıç olduğunun altını çizen Guandong, yeni iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı.

Guandong, Türkiye'nin en iyi mühendislik şirketlerine sahip olduğunu söyleyerek, "Altyapımızı geliştirmemize yardımcı olacak bir stratejimiz var. Demiryolları açısından yollar açısından. Ayrıca çok fazla vahşi yaşamımız var, ancak altyapımız az, bunun için az otelimiz var. Türkiye'nin otelcilik sektöründe Güney Sudan'a yardım etmesi bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda Türkiye'deki üniversitelerdeki öğrencilerimize burs verilmesi de bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolüne de değinen Guandong, "Rusya ve Ukrayna'yı dünyaya gıda tedarik etmeye ikna etmek günümüz dünyasında muazzam, önemli bir rol" dedi.

"Kazan-kazan istiyoruz"

Guandong, Afrika'nın geleceğin kıtası olduğunu belirterek, "Afrika, kültürel topraklar açısından, hayvansal üretim açısından ve tüm bunlar açısından dünyanın mineral açısından yararlanabileceği doğal kaynaktır. Bugün tüm dünya, geleceği olan tek kıta olarak Afrika'ya bakıyor. Avrupa ve Asya'da sanayileşmiş bir toplum olmasına rağmen yine de Afrika'dan gelen hammaddelere ihtiyaçları vardır. Ama Afrikalı olarak olaylara farklı bakıyoruz, kazan-kazan istiyoruz" diye konuştu.

"Afrikalılar olarak kendi aramızdaki iş birliğimizde durmak istiyoruz"

Şu anda Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'na sahip olduklarını söyleyen Guandong, "Afrikalılar olarak kendi aramızdaki iş birliğimizde durmak istiyoruz. Ondan sonra dünyanın diğer bölgeleriyle iş birliği yapabiliriz. Türkiye Hükümeti'nden de memnunuz. Bu Afrika Serbest Ticaret Bölgesini geliştirmemizde bize yardım edeceklerine söz verdiler" açıklamasında bulundu.

"Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması"

Afrika'nın dünyanın en eski kıtası olduğunu hatırlatan Guandong, "Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması. Afrika'nın büyük bir sanayi ülkesine ulaşması, Afrika halkına yardım edilmesi için" açıklamasında bulundu.