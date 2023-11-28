Afad Başkanı Memiş: "Zarar gören esnafımızın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarımızda devam ediyor"

- Afad Başkanı Memiş:

-"Sahil bandını su bastı, bu suyun deşarj edilemesiyle uğraşıyoruz"

-"4 bin tonluk desarj pompasını da jeneratörle faaliyete geçirdik. Şuanda sürekli deşarj var"

-"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, İçişleri Bakanımızın koordinasyonunda zarar tespitleri yapıldıktan sonra esnafımızın ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız"

HATAY - Denizle karanın birleştiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde saatte 4 bin ton suyun tahliye edileceğini belirten AFAD Başkanı Okay Memiş, 217 vatandaşın bölgeden tahliye edildiğini ve can kaybı yaşanmadığını söyledi.

İskenderun'da etkili olan fırtına sonrası deniz ve kara birleşmişti. Kentin işlek noktaları su altında kalmış, caddeler adeta göle dönmüştü. AFAD Başkanı Okay Memiş, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar bölgeye gelerek İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'ten bilgi aldı. Afet bölgesinde incelemelerde bulunan ve sorunların çözüme kavuşması konusunda bizzat katkıda bulunan AFAD Başkanı Memiş, depremde yaşanan kayma sonrası doldurma çalışmalarının yürütüldüğü sahildeki çalışmaları da inceledi. İncelemeler sonrası bölgede bin 500 AFAD personelinin görev aldığını ve saatte 4 bin ton suyun tahliye edileceğini belirterek sahil bölgesine inşa edilen tahkimat duvarının 4 kilometre uzunluğuna ve 40 metre genişliğe çıkarılacağını söyledi.

AFAD Başkanı Memiş, 6 Şubat depremleri sonrası sahil bandında 40 metrelik kaymanın yaşandığını belirterek "Malumlarınız olduğu üzere hafta sonunu hakikaten turuncu uyarılar neticesinde gerçekten böyle çok yoğun bir hava muhalefetiyle geçirdi. Neredeyse bütün Türkiye, özellikle geniş kenarlarında bulunan şehirlerimiz olumsuz yönde etkilendiler. AFAD ekiplerimizin koordinasyonunda kamunun bütün imkanları seferber edilerek can kaybı yaşanmadan hava şartlarının maruz bırakmış olduğu bu durumu yönetmeye büyük gayret sarf ettik. Bugün İskenderun'dayız. İskenderun'da da hafta sonu yaşanan yoğun yağış, fırtına ve deniz taşması neticesinde bu görmüş olduğunuz alan yeniden suyla doldu. Özellikle denizden gelen suyla doldu. Aslında 6 Şubat'ta karada meydana gelen en büyük deprem hadisesinden sonra biz biliyoruz ki yaklaşık 40 santim kadar suya gömülmüştü, kara parçası. Bu İskenderun Körfezi'nin tamamı için bunu söyleyebiliriz. Biz bu durumu bildiğimiz için Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz deniz taşmasının önüne geçmek maksadıyla bir tahkimat çalışmasına zaten başlamışlardı. Çalışmanın yürütüldüğü alanda yapılan tahkimat sisteminin faydalı olduğunu gözlemledik. Ancak çalışma inşaat halinde devam ediyor iken böyle bir hava muhalefetiyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla şimdi projede bir revizyona gidilerek yaklaşık 2.2 kilometre alan tahkimat alanı neredeyse 4 kilometreye çıkarıldı. Bu biraz daha bu sorunun kesin çözümüne yönelik bir çalışma olacak" dedi.

AFAD Başkanı Memiş, saatte 4 bin ton su tahliye edebilen pompayı faaliyete geçirdiklerini belirterek "Bu arada tabii şehrin belli kısımlarını sahil bandını su bastı ve bu suyun deşarj edilmesiyle uğraşıyoruz. Bu anlamda saatte 4 bin ton deşarj yapan bir kolon pompası var. Bölgeye güvenli bir şekilde elektrik veriyoruz. Çünkü her tarafı su olduğu için Allah korusun elektrik çarpması hadisesiyle vatandaşlarımız karşı karşıya kalmasın diye. Bu bahsetmiş olduğum dört bin tonluk deşarj pompasını da jeneratörle faaliyete geçirdik. Şu anda sürekli bir deşarj var. Görmüş olduğunuz alanı inşallah gece yarısına doğru tamamen suyunu deşarj etmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan afet sonrası zarar gören esnafın zararının karşılanmasına yönelik çalışmaların tespitlerin ardından başlayacağını belirten Memiş, "Bu arada suyun çekilmiş olduğu bölgelerde zarar gören esnafımızın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak çalışmalarımız da devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sayın İçişleri Bakanımızın koordinasyonunda zarar tespitleri yapıldıktan sonra inşallah esnafımızın ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız. Yeter ki cana gelmesin, diğer hususları devletimiz inşallah çözecektir. Bütün yetkililerin çabası neticesinde 217 vatandaşımız bölgeden tahliye edildi ve herhangi bir can kaybının olmaması da bizim için en büyük sevindirici durum şimdilik. İnşallah dediğim gibi su suyu buradan tahliye ettikçe ulaşamadığımız dükkanlarda da var onlarında hepsine ulaşacağız. Temizliklerine yardımcı olacağız ve zararların giderilmesini temin edeceğiz" dedi.