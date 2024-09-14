Adnan Menderes, İdamının 63. Yıldönümünde Kütahya'da Anılacak

Adnan Menderes idam edilişinin 63. yılında milletvekili seçildiği Kütahya'da anılacak.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, anma törenlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Program hakkında bilgi veren Başkan Önsay, "Malum AK Parti olarak Eylül ayı içerisinde tüm Türkiye'de 'Türkiye Buluşmaları' programı düzenliyoruz. Bütün illerimizde olduğu gibi AK Parti tarafından 17 Eylül Salı günü Kütahya'da Türkiye buluşması programı gerçekleştirilecek. Bu programa nasip olursa Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey katılacak. Ayrıca 12 tane MKYK üyesi ve milletvekili gelecek, bunlar ilçelerimizde programlar düzenleyecek. Eş zamanlı bir şekilde 17 Eylül Salı günü Kütahya'da bütün bir sahayı AK Parti olarak programlarla doldurmak istiyoruz. 17 Eylül'ün bizim için başka bir önemi var. O da merhum Kütahya Milletvekilimiz, merhum Başbakanımız Sayın Adnan Menderes'in 63. idam yıldönümü. Bu noktada tabi 27 Mayıslar da gündem oluyor fakat 17 Eylül çok gündem olmuyor. İşin belki daha önemli tarafı da Kütahya'nın adı hiç bu noktada geçmiyor ama malum ki 1946'da Kütahya'dan milletvekili seçilen Adnan Menderes sonrasında Başbakanlığı döneminde de Kütahya'mıza çok önemli hizmetleri olmuş. Bugün pek çoğumuzun adını bildiği fabrikaların tamamı merhum Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde Kütahya'ya kazandırılmış yatırımlar. O yüzden Kütahyalıların zihninde Adnan Menderes'in büyük bir önemi var. Tabi 27 Mayıs İhtilalinde o dönemki Başbakanımız Adnan Menderes Kütahya'dan götürülüyor ve sonra Yassıada'da 17 Eylül'de idam ediliyor. Saat 14.20'de gerçekleşmiş idam. Biz de bu noktada bir farkındalık oluşturmak istedik, yani ölümünün 63. yılında, bu yıl AK Parti olarak 63 yaşında idam edilen merhum Adnan Menderes'i anmayı arzuladık. Bu noktada pek çok program düzenledik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın da aynı gün gelmesi çok güzel bir tevafuk oldu. Sabah 10.00'da nasip olursa Hatıra Ormanı ile başlayacağız. Ilıca yolundaki Adnan Menderes Hatıra Ormanında genç kızlarımız, öğrenci arkadaşlarımız fidanlar dikecek. Sonrasında Sayın Cevdet Yılmaz'ın programında basın toplantısı olacak, teşkilat buluşmamız olacak" dedi.

Mehter takımı eşliğinde büyük bir yürüyüş yapılacak

Menderes'in idam saati olan 14.20'de Zafer Meydanı'nda dualarla anacaklarını dile getiren Başkan Mustafa Önsay, "Salı günü saat 13.30 civarında da nasip olursa, Adnan Menderes Bulvarımız var malum, o caddede bir kortej yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu kortej, önünde Türk bayrağının olduğu arkasında mehter takımının olduğu, faytonların olduğu, Efelerin, Yörüklerin, Türkmenlerin olduğu, şehit, gazi derneklerinin, halkımızın, öğrencilerimizin olduğu büyük bir yürüyüş olacak ve İnşallah hep birlikte burada bu yürüyüşü tamamlayıp inşallah vazo da saat 14'ü 20 geçe idam saatinde dualarla anmak istiyoruz. Sonrasında Ulu Cami'de ikindi de imam hatip öğrencileri ki imam hatip okullarının açılması da merhum Menderes'in işidir. Yani ezanın aslına çevrilmesi, Kur'an okumanın serbest olması ile Müslüman toplumun üzerinde yapılan eziyetleri son bulduran insandır. Şöyle okumamız lazım, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, toplumla devlet kucaklaşmasını yapmayı amaçlayan üç kişinin büyük bir eseriyle geçmiş bir dönem. Bunlardan ilki merhum Adnan Menderes sonra Turgut Özal ve şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bunlar milletin adamları, bunların bu ülke için yaptıkları çok şey var ki merhum Menderes bunu canıyla ödemiş bir adam. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. O noktada imam hatip öğrencilerimiz Ulu Cami'de özel bir program yapacak, mevlit okunacak, ilahiler okunacak, dualar edilecek. Sonrasında akşam saat 18.30 gibi Afyon Yolunda Hezar Dinari Kültür Merkezinde bir anma programı yapacağız. Burada genç arkadaşlarımız tiyatrolar hazırladık. Biz 3 aydan beri bu ölüm yıldönümünde merhumu anma adına teşkilat olarak çalışıyoruz. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz o gün, Cumhurbaşkanımız yurt dışında olacağı için Cumhurbaşkanı vekili olarak Kütahya'da olacak. İnşallah hayırlısıyla salı günü hep beraber Kütahya olarak, bu topraklara büyük eserler vermiş, hem Kütahya'ya hem Türkiye'ye çok büyük kazanımlar sağlamış merhum Adnan Menderes'i anmak güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ben tüm Kütahya halkını öncelikle kortejdeki yürüyüşe sonra Ulu Cami'deki mevlide ve akşamki anma programına davet ediyorum. Bugünlerini ayırsınlar çünkü hakikaten bu topraklarda ezan bugün okunuyorsa bunu merhum Menderes'e borçluyuz" diye konuştu. - KÜTAHYA