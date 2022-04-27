Adaylık konuşması olarak yorumlanmıştı! Kılıçdaroğlu, gündem yaratan 15 dakikalık konuşmasına açıklık getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında bir ilke imza attı. Ülkenin siyaset gündemine ilişkin değerlendirmeler yerine yalnızca Gezi Parkı Davası'nda çıkan tutuklama kararlarına değinen Kılıçdaroğlu "Cesaret yoksa zafer yoktur. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum; bu engerek ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu millete, çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. O yoksulluğa mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim." dedi.

"YA BANA KATILIN YA YOLUMDAN ÇEKİLİN"

Chp lideri 15 dakikada bitirdiği konuşmasına şöyle devam etti: "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin. Bir insanın uğrunda öleceği bir şey yoksa hayatında zaten o hiç yaşamamıştır. Pes etmeyeceğim, durmayacağım, milletimin huzurunda söz veriyorum. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Bir insanın uğrunda öleceği bir şey yoksa hayatında o zaten yaşamamıştır. Pes etmeyeceğim, durmayacağım. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla, beş paraya vatandaşlığı satanlarla kavga edeceğiz, milyonların elektriğini kesen çetelerle kavga edeceğiz, sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle, uyuşturucu baronlarıyla, yargıyı siyasetin emrine verip Brunson'ları özel uçakla gönderip, kendi insanını rehin tutanlarla kavga edeceğiz. Vatanı satanlarla kavga edeceğiz. Biz birbirimize emanetiz. Kol kola yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz, birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz... Hadi eyvallah!..."

ADAYLIK KONUŞMASI OLARAK YORUMLANDI

Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı bu çıkış, birçok kesim tarafından cumhurbaşkanlığına adaylığını ilan ettiği şeklinde yorumlandı.

"YOL ARKADAŞI OLMAK İSTİYORSANIZ BUYURUN GELİN"

Bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, çıkan iddialara açıklık getirdi. CHP lideri, "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Adalet, hukuk, demokrasi yok, anayasa ayaklar altında. Bu ülkede herkes perişan vaziyette ama sarayın sesi bile çıkmıyor. Türkiye neredeyse sahipsiz bir konumda. Ben bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım, 'Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım' dedim. Bu doğru, bunu ben söylemek zorundayım. Bir davadan beraat ediyorsunuz, aynı dava bir daha açılıyor bu defa müebbete mahkum ediliyorsunuz... Böyle bir Türkiye'yi siz ister misiniz, ben istemem. Ben bütün vatandaşların sorununa sahip çıkmak zorundayım. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Bütün arkadaşlarıma söyledim. Yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin. Hayır mevcut düzenden memnunuz diyorsanız. Yolunuz açık olsun. Ayrılın bizden." " dedi.