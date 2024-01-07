Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, yerel seçimde yarışabilmek için milletvekilliği görevlerinden istifa edecek. AK Parti'nin TBMM'deki vekil sayısı 264'ten 261'e gerileyecek.

ADAYLAR ARASINDA 3 MİLLETVEKİLİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını duyurdu. AK Parti'nin belediye başkan adayları arasında mevcut milletvekilleri de yer aldı. İstanbul Milletvekili Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Murat Kurum

AK PARTİ'NİN VEKİL SAYISI 261'E GERİLEYECEK

28. Dönem Milletvekili olarak parlamentoda yer alan Murat Kurum, Mustafa Savaş ve Nebi Hatipoğlu yerel seçimde aday olabilmek için milletvekilliğinden istifa edecek. Parlamentoda 264 milletvekili bulunan AK Parti'de bu sayı 261'e gerileyecek.

Nebi Hatipoğlu

Adayları açıklanan büyükşehirler:

İstanbul - Murat Kurum

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu

Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş

Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan

Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz

Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş

Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan

Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen

Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın

Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan diğer iller: