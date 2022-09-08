Adana politika haberleri | Bakan Bozdağ, Kozan'da yeni adliye binasının temel atma töreninde konuştu: (1)

Edinilen Adana haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcılar ile mahkemelerin sayısını arttırdıklarını belirterek "Diğer yandan ihtisas mahkemelerimizi çoğalttık ve ülkemizde vatandaşlarımızın adaletin zamanında tecellisi yönündeki beklentilerini gerçekleştirmek için büyük reformları bir bir hayata geçirdik.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcılar ile mahkemelerin sayısını arttırdıklarını belirterek "Diğer yandan ihtisas mahkemelerimizi çoğalttık ve ülkemizde vatandaşlarımızın adaletin zamanında tecellisi yönündeki beklentilerini gerçekleştirmek için büyük reformları bir bir hayata geçirdik." dedi.

Bakan Bozdağ, Kozan ilçesindeki yeni adliye binasının temel atma töreninde, yeni Adliye Sarayı'nın ilçeye, hakimlere, savcılara, avukatlara hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Adalet alanında çok ciddi eserler ve projelerin son 20 yılda hayata geçirildiğini belirten Bozdağ, ülkenin dört bir yanında daha önce hükümet konaklarının birinci katlarında, yanlarında, kahvehanelerden bozma yerlerde, evlerde ve adalet hizmetlerinin yüksekliğine, mehabetine uygun olmayan mekanlarda vatandaşların adalet hizmeti aldığını, yargı görevi yapanların adalet hizmetleri sunduğunu hatırlattı.

Bozdağ, 2002'de 31 Aralık itibarıyla ülke genelinde 78 müstakil adalet sarayının olduğunu, son 20 yılda bu sayıyı 363'e çıkardıklarını ifade etti.

"Büyük reformları bir bir hayata geçirdik"

Hakim ve savcıların sayısını arttırarak vatandaşların daha hızlı adalete erişimlerini ve adaletin zamanında tecellisini temin için de ciddi adımlar attıklarını anlatan Bozdağ, şunları söyledi:

"Hakim ve savcılarımızın sayısını arttırdık. Öte yandan mahkemelerimizin sayısını arttırdık. Diğer yandan ihtisas mahkemelerimizi çoğalttık ve ülkemizde vatandaşlarımızın adaletin zamanında tecellisi yönündeki beklentilerini gerçekleştirmek için büyük reformları bir bir hayata geçirdik. Adli yargıdaki mahkeme sayısı 2002'de 3 bin 581'ken biz bunu yüzde 91,3 arttırarak 6 bin 852'ye çıkardık. İdari yargı 146 tane mahkeme varken biz bunu yüzde 42'lik artışla 208'e çıkardık. Hakim ve savcı sayımız 9 bin 329'ken bugün 22 bin 756'ya çıkarmış durumdayız. Bir yandan hakim, savcı sayımızı, öte yandan mahkeme sayılarımızı arttırdık. Diğer yandan da adliyede görev yapan yardımcı personel sayımızı arttırdık. Bütün personel Adalet Bakanlığı bünyesinde 61 bin civarındayken şu anda 180 bin civarında personele erişmiş durumdayız. Hamdolsun, bugün mahkemelerimizde ne zabıt katibi ne diğer adli yardımcı personel konusunda ne de hakim ve savcı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaktadır. Mahkemelerimizin ihtisaslaşmış olması hakim ve savcılarımızın da ihtisaslaşmasını beraberinde getirmiş, kararlardaki isabet oranları arttığı gibi vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyeti de bundan olumlu yönde etkilenmiştir."

"Kira uyuşmazlıklarını arabulucuların uhdesine emanet edeceğiz"

Bozdağ, bu dönemde adalete erişim yanında vatandaşların yargıya düşmeden işlerini çözümlemesi için alternatif uyuşmazlık yöntemlerini hukuk sistemine kazandırmak için de ciddi adımlar attıklarını bildirdi.

Bozdağ, arabuluculuğu faaliyete geçirdiklerini anımsatarak şöyle devam etti:

"Artık vatandaşlarımız pek çok hukuki ihtilafta mahkemeye gitmeden arabuluculuda meseleyi halletmekte daha hızlı, daha kısa ve daha ekonomik bir yoldan menfaatini ve hakkını elde etme imkanı bulmaktadır. Ceza uyuşmazlıklarında, uzlaştırmacılığı devreye alarak orada da önemli bir mesafe kaydettik. Önümüzdeki dönemde hem arabuluculuğun kapsamını genişletecek hem de uzlaştırmacılığın kapsamını genişletecek yeni adımlar atacağız. Kira uyuşmazlıklarını inşallah yeni dönemde arabulucuların uhdesine emanet edeceğiz. Komşuluk hukukundan, kat mülkiyetinden doğan ihtilafları da önce arabulucuya, orada çözülmesi yargıya gelecek şekilde yeni düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Gönlümüz arzu ediyor ki komşularımız komşuluk hukukunu gereği mahkemeye düşmeden komşuluk hukukunun hukukuna da daha saygılı bir şekilde arabulucuda sorunlarını çözsünler ve ihtilaflarını kısa sürede halletsinler. Yeni dönemde adım adım bunun kapsamını, başka ihtilafları da içine alacak şekilde genişleteceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim."

Bozdağ, hukukta önemli reformlardan birinin de bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi olduğunu aktardı.

Türk hukukunda tarihi niteliğe sahip büyük bir reformu 2016'da tam da FETÖ'cü darbe teşebbüsünün başarısızlıkla sonuçlanmasının arkasından o zor dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle hayata geçirdiklerini anlatan Bozdağ, "Olmaz, yürümez' diyenlere inat bugün istinaf uygulaması Türk hukukunun yüz akı uygulamalarından biri haline gelmiştir. İnşallah 20 Eylül'de istinafın 6'ncı yılı münasebetiyle istinafı ve uygulamalarını bütün boyutlarıyla ele alan büyük bir değerlendirmeyi yapacak, aksayan yönlere yeni çözüm önerilerini hayata geçirecek, yeni adımlar atarak istinafın hukukumuzda artan gücünü tahkim edecek yeni düzenlemeleri hayata geçireceğimizi buradan ifade etmek isterim."

Bozdağ, hakim ve savcıların önemli görevleri yerine getirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hakimlerimiz savcılarımız adliyelerde dosyaları okuyup değerlendirdiği gibi biliyoruz ki pek çoğu dosyaları evlerine taşımakta, hafta sonları dahi milletimizin beklentisine doğru cevap vermek, doğru karar vermek için büyük çaba sarf etmektedirler. Bütün bunlar gerçekliğiyle ortadayken 8 milyon civarında dosya hakkında karar verilirken bunların içerisinden birkaç tane dosyayı gündem yapıp bunların üzerinden hakimlerimize, savcılarımıza hakaret eden, onları hedef gösteren, onlara saldırı yapan bütün kişileri, kurumları bir kez daha buradan kınıyorum. Büyük bir haksızlığı yaptıklarını bir kez daha Kozan'dan onların yüzlerine, vicdanlarına söylüyorum. Hangi ülkede bu kadar iş yükü altında milyonlarca dava görülür de üç tane, beş tane dava üzerinden koskoca bir adliye teşkilatı, binlerce yargı mensubu, yargı çalışanı iftiraya muhatap oldu. Böyle bir toptancılık, böyle bir ayrımcılık, böyle bir haksızlık asla kabul edilemez."

"Demokratik hukuk devletine yakışan ciddi reformlara imza attık"

Türk hukuk sisteminde yapılanlarla, Avrupa'da Amerika'da olanların masaya yatırıldığında farkın daha net görüleceğini vurgulayan Bozdağ, "Polisin müdahalesinde Amerika'da George Floyd'un başına gelen bir örnek Türkiye'de bugüne kadar yaşandı mı? Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de yaşananlara bakın. Onlarda olanlarla bizde olanlara bakın. Onların adı hukuksa bizde olanların adı nedir? Biz onlara göre katbekat daha hukuka uygun, daha hukukun içinde, daha hukuk hukukla beraber bir mücadeleyi, her konuda yapıyoruz. Türkiye'ye bu konuda Batı kompleksi içinde bulunup haksızca haksızlık yapanları bir kez daha buradan kınadığını ifade etmek isterim. Biz vatandaşlarımızın denetimine bütün devleti açan demokratik hukuk devletine yakışan ciddi reformlara imza attık." ifadesini kullandı.

Bozdağ, kadınlar, çocuklar, engelliler, şehit yakınları, gazilerle ilgili pozitif ayrımcılık getirdiklerinin altını çizerek "Kişisel verilerin korunmasını istemeyi, anayasal bir hak olarak düzenledik. Yaşam hakkı ne kadar kıymetliyse onurlu bir birey olarak yaşamak için kişisel verilerin korunması da o kadar kıymetli bir haktır. Kişisel verilere erişmek, onların amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını denetlemek, onların yanlışı varsa düzelttirmek, olmayan bir şey varmış gibi gösterilmişse sildirmek ve bütün bu süreçleri denetlemek üzere de Kişisel Verileri Koruma Kurulunu kurduk. Kişisel verilerin hukukunu korusun, ihlal edenler varsa müeyyidelerle karşılaşsın diye sadece ceza hukukuna değil, aynı zamanda özel hukuka da hükümler koyduk."

(Sürecek)