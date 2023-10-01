Adana'da yıkılan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi için ağır ceza talebi

Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybeden 96 kişinin yakınları müteahhidin en ağır cezayı almasını istedi

Apartmanda hayatını kaybedenin yakını Selver Küçükcan:

"Bir apartmanda 96 kişi ölmez"

ADANA - Kahramanmaraş merkezli ilk depremde Adana'da yıkılan Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybeden 96 kişinin yakınları, müteahhit Hasan Alpargün'ün en ağır cezayı almasını istedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı 28 dairenin bulunduğu Alpargün Apartmanı yıkılmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının günlerce sürdüğü binanın enkazında 96 kişi can vermişti. Kısa bir süre içinde kentte yıkılan binaların müteahhitleri ve inşaat mühendisleri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gözaltına alınarak Adana'ya getirilmişti. Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, gazetecilerin "Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Mukadderat" diye cevap vermişti.

Adana'da 10 saniye içinde yıkılan Alpargün Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, apartmanın önünde toplandı. Apartmanda ölenler için Yasin-i Şerif ve dualar okundu. Duaların ardından ailelerini yitirenler adına konuşan Gizem Çetin, "6 Şubat 2023 depreminde Alpargün Apartmanı'nda saniyeler içinde annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi, ablalarımızı, ağabeylerimizi, yeğenlerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı kaybettik. Büyük bir kum yığınının içinde belki yaşıyorlardır diye günlerce bekledik. Müteahhit olarak adlandırılan Hasan Alpargün, 'Mukadderat' diyerek akıl tutulmasına sebep olup, kolon kesimi ve tadilat gibi konularla işin içinden çıkmaya çalışmaktadır. Söz konusu şahsın yapmış olduğu bina mezarlıktır. Türkiye'de eşi benzeri olmayan saniyeler içerisinde bir yıkıntı meydana gelmiştir. Bu şahısla birlikte bu yapıma izni veren kurum, kuruluş denetçilerin yargılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Bir apartmanda 96 kişi ölmez"

Depremde kızını, damadını ve iki torununu kaybeden Selver Küçükcan ise, "Bir apartmanda 96 kişi ölmez. Hiç olmazsa 5 veya 10 kişi sağ çıkar, yaralı çıkar. Apartmandan hiç yaralı çıkmadı. Adana'da on saniyede yıkılan başka bir bina yok. Bu binayı yapan müteahhit Alpargün'ün hücrede müebbetini istiyorum. Başka hiçbir şeye razı değilim. Ben devletimden bunu istiyorum" şeklinde konuştu.

Depremde öğretmeni Azize Coşkun ve ailesini kaybeden Ezgi Özkan (19), öğretmenini çok sevdiğini belirterek, "Bizi pikniğe götürürdün. Bize tatlılar yapardın. Seni gerçekten çok seviyoruz. İyi ki beni okuttun. İyi ki hayatıma girdiniz. Nurlar içinde uyuyun" ifadelerini kullandı.

Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu eşi Halil Akpınar'ı kaybeden Semra Akpınar ise, "Depremden birkaç gün önce İstanbul'a kızımın yanına gitmiştim. Deprem olduktan sonra hemen Adana'ya geldim ama göçük altından sağ çıkan kimse olmadı. Bu depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ihaleyi Allah'a atarak mukadderat diye konuşuyor. Bu çok büyük bir ahlaksızlıktır. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Yargılandığı davada hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edilen müteahhidin ilk duruşması ise 9 Ekim günü yapılacak.