Adana'da Belediyelerde Rüşvet ve İmar Yolsuzluğu Operasyonu

Adana'da Seyhan ve Çukurova Belediyelerine yönelik düzenlenen rüşvet ve imar yolsuzluk operasyonunda; belediye yetkililerinin müteahhitlerden rüşvet isterken polis dinlemesine yakalanmamak için şifreli konuştukları iddia ediliyor. Operasyonda 22'si kadın 60 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da Seyhan ve Çukurova Belediyelerine yönelik düzenlenen rüşvet ve imar yolsuzluk operasyonunda; belediye yetkililerinin müteahhitlerden rüşvet isterken polis dinlemesine yakalanmamak için "Zeytinin kilosu 8 bin lira" diye şifreli konuştukları iddia edilirken, rüşvet alıp 1+1 evin 4+1 yapılmasına göz yumdukları da öne sürüldü.

Çukurova ve Seyhan Belediyelerinde rüşvet ile imar yolsuzluğunun 2022 yılında patlak verdiği öne sürüldü. Yapmış olduğu inşaatın ruhsatını rüşvet vermediği için alamayan ve bu yüzden iflas eden müteahhit suç duyurusunda bulundu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddiaların araştırılması için Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Mali Büro Amirliği ekiplerine talimat verdi. KOM ekipleri Çukurova Belediyesi'nin yapı denetim bölümünü teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Polis belediyenin üst düzey yöneticilerini adım adım izleyerek suç şebekesinin semasını çıkardı. Şemanın belediye ayağını başkan yardımcısı Ali A.'nın imar müdürü ve mimar gibi imza yetkisi olan kişiler oluştururken diğer tarafını da ortak çalıştıkları müteahhit H.K. olduğunu tespit etti.

Rüşvet çarkının işleyişi şu şekilde; usulüne göre yapılmamış olan 'hormonlu binalara' ruhsat almak isteyen müteahhitler, H.K. ile irtibata geçiyor. H.K., müteahhitlerin istediği imar usulsüzlüğünü belediye içinde oluşturulan şebekeye iletiyor. Usulsüzlüğün büyüklüğüne istenilen para miktarı artarken nakit olarak elden teslim ediliyor. Rüşvet verildiği anda imar izniyle alakalı bütün pürüzlerin ortadan kalktığını tespit eden polis, bilirkişi raporlarında bu yolsuzlukları tek tek delilleştiriyor. Yapılan inceleme de 66 apartmanın imarında usulsüzlük yapıldığı, müteahhitlerin 1+1 için 4+1 daire yaptıkları 8 kat ruhsatı alınan apartmanların 12 kat inşa edildiği, 8 dönümlük alan yerine 15 dönümlük alana yapı yapıldığı öne sürüldü. Vurgunun boyutunun 750 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

KOM ekipleri, ofisler yüz yüze yapılan görüşmeler de nakit olarak istenilen paranın zarflar içerisinde teslim edildiğini de suçüstü yaparak belgeledi. Çukurova Belediyesini takibe alan ekipler, telefon dinlemelerinde rüşvet usulsüzlüğün Seyhan Belediyesi'ne de sıçradığını tespit etti. Müteahhitler ile yapı denetim görevlilerin Seyhan Belediyesinde üst düzey görevli kişilerin rüşvet isterken şifreli konuştuklarını belirledi. Belediye görevlisinin karşı tarafa belgesinin onaylanacağını ve bunun karşılığında "Zeytinin kilosu 8 bin lira" diyerek alacağı rüşvet miktarını söylediği dinlemelere takıldı.

Rüşvet olayında baş aktör rolündeki Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Ali A.'nın bugüne kadar Adana'da ve İstanbul'da 10'a yakın lüks dairesinin olduğu da kayıtlarla belgelendi. Şüphelinin özellikle belediyede başkan yardımcılığına getirildikten sonra lüks yaşamı ve harcamaları da ekipler tarafından gün yüzüne çıkartıldı. Şüphelilerin aldıkları dairelerin tapularını başkalarının üzerine yaptığı ancak daireler boş kaldığında kendilerinin aidatı ödediğini polis belgeledi.

Aralarında 2 başkan yardımcısı, imar müdürleri ile birlikte üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 22'si kadın 60 kişi "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, rüşvet, resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi. 34 Şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş bunlardan aralarında Ali A.'nın da bulunduğu 13 kişi tutuklanmış, 3 kişi eve hapsi tedbiri geri kalanları ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan 60 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda bin 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi ile birlikte yaklaşık piyasa değeri 4 milyon 100 bin ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro ve 17 bin 50 TL nakit para ve 1 adet 7,65 Beratta marka tabanca ele geçirilmiş, ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı çerçevesinde şüphelilere ait 112 taşınmaza ve 37 araca tedbir uygulanmıştı. - ADANA