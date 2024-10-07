Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemdeki 'İyi hal indirimi' tartışmalarına ve cinsel saldırı suçlarında konuşulan 'Hadım yasası' ile ilgili konuştu. Bakan Tunç açıklamasında 'Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız' ifadelerini kullandı.

Son günlerde artan kadına şiddet ve kadın cinayeti haberlerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Tunç, infaz yasasında değişiklik olacak mı? sorusuna "Ceza adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır. Ceza sistemimizin caydırıcılığa ve ıslaha yönelik olması lazım. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Daha da arttırmanın çabası içinde olacağız. Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız" dedi.

HADIM YASASI

Cinsel suçlara ilişkin 'Hadım Yasasının' daha önce gündeme geldiğine ilişkin bir soruya yanıt veren Bakan Tunç, "Ceza infaz kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir"