Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda'da Temaslarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda temasları kapsamında Uluslararası Adalet Divanına da ev sahipliği yapan Barış Sarayı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Tunç, Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü yetkilileriyle de bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel'in daveti üzerine geldiği Hollanda'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Tunç, Barış Sarayı'nda, Daimi Tahkim Mahkemesi Genel Sekreteri Marcin Czepelak ile bir araya geldi. Uluslararası Adalet Divanına da ev sahipliği yapan Barış Sarayı'nda incelemelerde bulunan Bakan Tunç, İstanbul Tahkim Merkezi'nin uluslararası alanda daha etkin şekilde faaliyet gösterebilmesi için Daimi Tahkim Mahkemesi ile iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin Hollanda Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Yunus Emre Enstitüsü ile Maarif Vakfı temsilcilerini kabul etti. Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'dan Hollanda'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Tunç, "Büyükelçiliğimizde, Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü yetkilileriyle de bir araya gelerek ülkemizin tanıtımı, eğitim çalışmaları, kültür ve sanat faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ülkemizi Hollanda'da başarıyla temsil eden Büyükelçimize, Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü yetkililerimize, büyükelçilik personelimize teşekkür ediyor; çalışmalarında kolaylık diliyorum" dedi.

Bakan Tunç programı kapsamında Hollanda Diyanet Vakfı'nı da ziyaret ederek, vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vakıf çalışanlarına teşekkür eden Bakan Yılmaz Tunç, "Tarihi vakıf geleneğimizin bir uzantısı olarak Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızın gayretleriyle kurulan vakfın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldık. İnsan hakları, barış, dayanışma ve birlikte yaşamak için çaba gösteren; iyiliğin egemen olması için din, eğitim ve sosyokültürel alanda hizmet veren vakfın tüm yöneticilerine gayretli çalışmaları için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - LAHEY