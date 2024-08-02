Açılan feribot ve deniz uçağı iskelesi ile Kıbrıs'a seyahat artık 1,5 saate düştü

Mersin'in Anamur ilçesinde açılan feribot ve deniz uçağı iskelesinden kiralanan feribot ile Kıbrıs'a ulaşım 1,5 saate düştü. Mersin Anamur-Girne arasında seferlerin yapıldığı iskelenin resmi açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptı.

Kıbrıs'a en yakın nokta olan Anamur'da yapılan feribot ve deniz uçağı iskelesi, 2 ay önce tamamlandı. Valilik öncülüğünde ilçe kaymakamlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ile iş adamlarının desteğiyle organizasyonu sağlayacak şirket kuruldu. Gümrük binasıyla birlikte hazır olan iskeleden KKTC'nin Girne Limanı'na 1,5 saatte ulaşım sağlanması için kiralanan 450 kişilik feribot geçtiğimiz ay hizmete başladı. İskelenin resmi açılış ise bugün KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile il ve ilçe protokol üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Bakan Uraloğlu:

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Sözlerime, İsrail'in bebek, çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinli kardeşimizi şehit ederek Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları nefretle kınadığımızı hatırlatarak başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız da Filistin davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla 31 Temmuz'da Tahran'da şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin şehadeti sebebiyle bugünü milli yas ilan etti. Kimsenin şüphesi olmasın ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin'de kalıcı barışa giden yolun açılması için Türkiye her türlü sorumluluğu almaktadır ve üzerine düşen ne varsa yapmaya hazırdır. Bu vesileyle İsmail Heniye ve tüm İsrail saldırılarında şehit olan tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Filistin'de yaşatılan bu zulmün bir an evvel sona ermesini Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

"Anamur Limanı'nı uluslararası liman olarak belgelendirdik"

Bakan Uraloğlu, 10 Ağustos'ta açılışını gerçekleştirecekleri Çukurova Uluslararası Havalimanı, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Projesi, genişletilen Mersin Uluslararası Limanı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren hattıyla Mersin'in gelişim hızına bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğe hazırlamak için çok güçlü bir ulaşım ağı tesis ettiklerini söyledi. Açılışını gerçekleştirecekleri Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin de Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bir proje olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Toplam uzunluğu 350 metre olan iskelemizi yolcu tekneleri, yatlar, feribotlar ve deniz uçaklarının yanaşmasına uygun şekilde inşa ettik. 12 Aralık 2023 tarihinde de işletilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına devrettik. Devir işleminin ardından 15 Mart 2024'de Mersin Valiliği tarafından Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Denizcilik Turizm Ticaret ve Anonim Şirketi'ne kiralanmıştır. Şirket tarafından gerçekleştirilen ek üst yapı yatırımları sonrası yapılan başvurunun ardından Bakanlığımızca yapılan denetimler sonucunda da Anamur Limanı'nı uluslararası liman olarak belgelendirdik" dedi.

"Türkiye ile KKTC arasındaki en kısa mesafeli deniz rotası oldu"

Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin Mersin-Gazimağusa, Taşucu-Girne, Mersin-Girne, Taşucu-Gazimağusa Ro-Ro hatlarının ardından Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yolcu ve araç taşımacılığı yapılmasına imkan sağlayan en kısa deniz mesafesine sahip 5. kapısı olarak hizmete başladığını belirten Uraloğlu, Anamur-Girne rotasının da 2 saatten daha az bir süreyle Türkiye ile KKTC arasındaki en kısa mesafeli deniz rotası olduğunu kaydetti. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından verilen hat uygunluk yazısı ile söz konusu iskeleden KKTC'nin Girne Limanı'na yolcu seferlerinin başladığını ifade eden Uraloğlu, "12 Haziran'dan bu yana Piyale Paşa isimli yüksek hızlı hafif yolcu gemisi ile düzenlenen 31 gidiş ve 31 dönüş seferlerinde toplamda 6 bin 841 yolcu taşınmıştır. Hiç şüphesiz ülkemizin KKTC'ye en yakın noktası olan Anamur'da bulunan iskelemizin işletmeye alınması ve deniz trafiğine açılması ilçemizin ve bölgemizin ekonomisine ve turizm faaliyetlerine büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Mersin'in ulaşım ve iletişim altyapısına 119 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdik"

Mersin'de çok büyük ulaşım altyapı projelerini hayata geçirdiklerine dikkat çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Mersin'in ulaşım ve iletişim altyapısına 119 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdik. 10 Ağustos'ta açılışını gerçekleştireceğimiz Çukurova Uluslararası Havalimanı'mız başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet ederek; Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacak. Bölgedeki işletmelerin Havayoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova Bölgemizde üretilen tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır. Ayrıca, bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edilmesine imkan sağlayacaktır."

"2,5 saat süren seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz"

Havalimanı ile birlikte Mersin'in gelişimine katkı sağlayacak Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu projesini de 3 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, "42 kilometre ana gövde ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol inşa ederek, 2,5 saat süren seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz" dedi.

Bölgenin ve ülkenin önemli raylı sistemlerinden olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'ne de devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Projenin tamamlanmasıyla mevcutta 361 kilometre olan hattı 312 kilometreye düşüreceğiz. Yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresini de 2 saat 15 dakikaya indireceğiz" şeklinde konuştu.

"Mersin, denizcilik sektörü için çok daha önemli bir merkeze dönüştü"

Genişletme çalışmaları süren Mersin Limanı'nın yanında açılışını gerçekleştirecekleri Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi ile Mersin'in denizcilik sektörü için çok daha önemli bir merkeze dönüştüğünü vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Dün de yeni bir gelişme olarak Ege ve Akdeniz olmak üzere denizlerdeki hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda 'Mavi Ekonomi ve Deniz Saha Planlaması' çalışması gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi ile bir sözleşme imzaladık. Ülkemiz denizlerinde daha güvenli ve verimli bir geleceğe doğru attığımız bir adım olan bu sözleşmeyle Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu-UNESCO tarafından ortaya konulan kurallara göre bir deniz saha planlamasının uygulanmasına ilişkin başlangıç raporu hazırlanması, denizlerimizdeki rüzgar ve güneş enerjisi potansiyellerinin belirlenmesi ve hidrokarbon yatakları ve madenler dahil diğer yer altı kaynaklarına ilişkin verilerin değerlendirilmesi ve enerji taşıma güzergahlarına ilişkin analizlerin yapılması, Mavi ekonomi kapsamında balıkçılık ve diğer su ürünleri faaliyetlerinin mevcut durumuyla, deniz ticareti, liman işletmeciliği ve kombine taşımacılık faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve potansiyel kazanımları hakkında rapor hazırlanması ve öncelikle Ege ve Akdeniz'in haritalandırılması olmak üzere genel haritalandırmanın tamamlanması gibi çalışmalara başladık."

"Ülkemizin adını ve bayrağını dünya denizlerinde gururla büyük başarılara taşıyacağız"

Mavi vatanda seyir emniyetini ve deniz güvenliğini arttırmaya yönelik Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi'nin de Denizcilik Genel Müdürlüğü ile HAVELSAN tarafından devam ettiğini hatırlatan Uraloğlu, "Projemizi 2026 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mavi vatanımızdaki gücümüzü dünya denizlerinde görev alan denizcilerimizin uluslararası arenadaki yerlerini daha ileriye taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin adını ve bayrağını dünya denizlerinde gururla büyük başarılara taşıyacağız. Unutmayalım ki denize ve denizciliğe verilecek önem ölçüsünde Türkiye Cumhuriyeti büyüyecek ve güçlenecektir. Bu düşüncelerle Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin başta Anamur ve Mersin olmak üzere hem ülkemiz, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Esas amacımız Ada Kıbrıs başlığı altında anavatan Türkiye'mizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmak"

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da 50. yıl kutlanırken 50 yıl önce olduğu gibi şimdi de birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını herkese gösterdiklerini söyledi. Daha önce Ada Kıbrıs lansmanı gerçekleştirdiklerini ifade eden Ataoğlu, "Esas amacımız Ada Kıbrıs başlığı altında anavatan Türkiye'mizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmak. Sizlerin de bir adasının var olduğu, farklı adalara değil, kendi adanıza gelmeniz. Farklı ülkelere değil, kendi ülkenize gelmeniz, aynı dili, aynı dini ve aynı para birimini paylaştığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeniz için Ada Kıbrıs lansmanını yaptık" diye konuştu.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim göz bebeğimizdir"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise maddi değeri yüksek olduğu kadar manevi değeri de yüksek bir açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Seferlerin yavru vatana gittiğini ifade eden Pehlivan, "50. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim göz bebeğimizdir. Dolayısıyla bu hak, tıpkı Mersin Limanı'ndan olduğu gibi tıpkı Taşucu Limanı'ndan olduğu gibi Anamur iskelemizden ve limanımızdan da yavru vatanımıza, Kıbrıs'ımıza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mize gidecek. Bu yönüyle de ziyadesiyle anlamlı" dedi.

"KKTC'ye başlatılan feribot seferleri bizleri Kuzey Kıbrıs'a daha da yakınlaştıracak"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, "Buradan KKTC'ye başlatılan feribot seferleri bizleri Kuzey Kıbrıs'a daha da yakınlaştıracak. Ekonomik ağlarımız kuvvetlenecek. Aynı zamanda yerel kalkınmaya da ivme kazandıracak. Böylece hem Anamur'un, hem Kıbrıs'ın zenginleşmesine katkı verecek. Anamura ve ülkemize kazandırmış olduğu bu kıymetli eserden dolayı bütün bu emeği geçen kardeşlerimi kutluyorum" diye konuştu. - MERSİN