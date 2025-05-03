Acı haberi alan Sırrı Süreyya Önder'in yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastane önünde bekleyen yakınları vefat haberini alınca üzüntü yaşadı.
Dem Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den tüm Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Kalp rahatsızlığı geçirdikten sonra İstanbul'da özel hastaneye kaldırılan, ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde yaşamını yitirdi.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER YAŞAMINI YİTİRDİ
62 yaşında hayata gözlerini yuman Önder'le ilgili hastaneden açıklama geldi. Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.
HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYEN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Sırrı Süreyya Önder'den 18 gündür güzel bir haber bekleyen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Hastane önünde bekleyen yakınları vefat haberiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Politika