Abdullah Gül: İsrail-Filistin çatışmasında büyük bir rezalet yaşanıyor

Abdullah Gül, İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan katliamları eleştirerek, İsrail'in uluslararası hukuka uymadığını ve büyük bir rezalet yaşandığını belirtti. Gül, bölgede kalıcı bir çözüm için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin, "Unutmayalım ki bugün Gazze'de binlerce çocuğu, kadını, sivil insanı öldüren bir örgüt değil, bir devlet. Bu devlet Birleşmiş Milletlere üye olan bir devlet ve bu devlet uluslararası hukuk tarafından kendisini bağlı hissetmesi gereken bir devlet. Dünyanın gözü önünde bu katliamları yapıyor." dedi.

Gül, Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) düzenlenen "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Türkiye" konulu programa katıldı.

Burada konuşan Gül, Türkiye'nin ilk yüzyılında ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri anlatarak, ikinci yüzyılda yapılması gereken ve eksik gördüğü konulara değindi.

Programa verilen arada gazetecilere, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül, çok büyük olaylara şahitlik ettiklerini, özellikle Filistin'deki büyük katliamın adeta bütün televizyonlar tarafından canlı verildiğini söyledi.

Bu olayların Orta Doğu'da, Filistin'de, İsrail'de niçin olduğuna, bunun kaynağına bakılmadığı takdirde her şeyin eksik olacağını belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün sorunların bir tane sebebi var, o da İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmemesi, uluslararası hukukun gereklerini uygulamaması. 1967 yılından beri Birleşmiş Milletlerin, Güvenlik Konseyi'nin, bütün uluslararası kuruluşların 'bu işgal sona ermelidir' dediği topraklarda İsrail bir adım geri çekilmediği gibi o kadar kötü bir iş yapıyor ki işgal ettiği topraklarda, Doğu Kudüs'te, Batı Şeria'da işgal ettiği başkasına ait topraklarda yeni yerleşim yerleri kuruyor. Bu yerleşim yerlerinin büyüklüğünü kafanızda canlandırabilmeniz için şunu söyleyeyim, 1 milyon kişi şimdi buralara taşındı."

Gül, vaktiyle buraları gidip gördüğünü ve Gazze'de neler olup bittiğini bildiğini dile getirdi.

İşgalin ne olduğunu bildiğini kaydeden Gül, "Orada yaşayan insanlara uygulanan politikalar devam ettiği ve göz göre göre Filistinlilere bu katliamlar yapıldığı süre içerisinde bu tip olayların dün de bugün de yarın da ortaya çıkması tabii ki sürpriz değil." diye konuştu.

"Büyük bir rezalet"

Bugün Gazze'nin dünyanın en büyük nüfus yoğunluğunun bulunduğu yer olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Dünyanın bu işgale son vermesi için elinden gelen her şeyi yapması gerekir. Unutmayalım ki bugün Gazze'de binlerce çocuğu, kadını, sivil insanı öldüren bir örgüt değil, bir devlet. Bu devlet Birleşmiş Milletlere üye olan bir devlet ve bu devlet uluslararası hukuk tarafından kendisini bağlı hissetmesi gereken bir devlet. Dünyanın gözü önünde bu katliamları yapıyor. Onun için bu hem uluslararası kuruluşlar için hem bütün insanlık için büyük bir üzüntü kaynağı, büyük bir rezalet."

Bölgede kalıcı çözüm için defalarca çağrı yaptıklarını aktaran Gül, "Bugün de Türkiye olarak Cumhurbaşkanı, yetkililer hepsi yapıyorlar. Ama başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği, Avrupa'nın ikiyüzlülükten vazgeçip kalıcı bir şekilde, bir daha bu problemler ortaya çıkmasın deme sorumlulukları var. Onun için de 1967 sınırlarına çekilmiş, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu bir bağımsız Filistin devletinin kurulması gerekir." ifadelerini kullandı.

Gül, bir gazetecinin, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, bunun iyi bir fırsat olduğunu, bu fırsata herkesin ön yargısız yaklaşması durumunda netice alınabileceğini söyledi.