ABD'nin Bağımsızlık Günü Başkentte kutlandı

Büyükelçi Flake, "Türkiye dışında başka hiçbir ülke bu ihtilafı Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya koyarak kontrol altına alamazdı"

ANKARA - Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jeffry Flake, " Türkiye, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlarken Amerika Birleşik Devletleri'nin kritik öneme sahip ortağı ve dünya sahnesinde etkili bir güç olmayı sürdürmektedir. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine verdiği destek, oynadığı küresel rolün bir başka örneğidir. Türkiye dışında başka hiçbir ülke bu ihtilafı Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya koyarak kontrol altına alamazdı ve başka hiçbir ülke son derece ihtiyaç duyulan gıda ürünlerinin küresel pazarlara ulaştırılmasını amaçlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin mümkün kılınmasını başarılı bir şekilde sağlayamazdı" dedi.

ABD'nin 247'nci Bağımsızlık Günü ABD Ankara Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, diplomatlar ve misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake davetlileri girişte karşıladığı resepsiyonda Türkiye ve ABD'nin milli marşları okundu. Büyükelçi Flake, burada yaptığı konuşmada, "Biz nasıl Amerika'nın demokrasi geleneğini el üstünde tutuyorsak, Türkiye de demokrasi geleneğini el üstünde tutuyor. Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılı olması dolayısıyla önemli bir kilometre taşı. Cumhuriyetin 100 yılı övgüye değer bir başarıdır ve bu Türk halkının demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığıyla mümkün olmuştur. Türkiye'de seçimlere katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması, küresel ölçekte diğer ülkelere örnek oluşturmaktadır ve bu oranın ABD seçimlerinde gördüğümüz ortalama katılımın çok ötesine geçtiğini de sözlerime eklemeliyim. Mitinglere olan muazzam katılımı da hayranlıkla karşılıyorum. Eski bir siyasetçi olarak geniş kalabalıklara duyduğum hayranlık kıskançlık sınırlarını zorluyor. Hatta sırf bugün buradaki kalabalık daha büyük görünsün diye kendi ailemi bile buraya getirdim. Söylemek istediğim şu ki, her Türk vatandaşı ülkesinin demokrasi geleneğiyle övünmelidir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Türkiye'ye yönelik bu güzel ve içten yaklaşımlarının Türkiye'nin bazı ülkelerle olan zorlu ilişkilerinde ilerleme kat edilmesini sağladığını kaydeden Büyükelçi Flake, "Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun depremlerin ardından birbirine sarılmaları, kritik öneme sahip iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin iyileşmesine işaret etmektedir. Türkiye, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlarken Amerika Birleşik Devletleri'nin kritik öneme sahip ortağı ve dünya sahnesinde etkili bir güç olmayı sürdürmektedir. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine verdiği destek, oynadığı küresel rolün bir başka örneğidir. Türkiye dışında başka hiçbir ülke bu ihtilafı Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya koyarak kontrol altına alamazdı ve başka hiçbir ülke son derece ihtiyaç duyulan gıda ürünlerinin küresel pazarlara ulaştırılmasını amaçlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin mümkün kılınmasını başarılı bir şekilde sağlayamazdı. Türk-Amerikan iş birliği elbette güvenlik konularının çok ötesine geçmektedir. İki ülkenin ticaret hacmi, yıllık 33 milyar doları aştı. Halklarımız arasındaki bağlar güçlenerek artıyor" açıklamasında bulundu.

"Amerika Birleşik Devletleri, geride bıraktığımız 100 yıl boyunca Türkiye'yle kurduğu ortaklıktan büyük mutluluk duyuyor"

Geçtiğimiz yıl bir milyon Amerikalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyen Büyükelçi Flake, "Buna, James Bond'a özenip Kapalıçarşı'nın çatısında koşan o gözü pek turist de dahil. Bana söylenene göre yetkililer hala şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Bu yıl 1,8 milyondan fazla Amerikalının Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Ailemle beraber Türk turizm sektörüne destek olmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Her seferinde Flake ailesinin ayrı bir ferdi Türkiye'yi ziyarete geliyor. Önümüzdeki yüzyılda da ülkelerimiz arasında devam edecek olan ortaklık beni heyecanlandırıyor. Türkiye, ilk yerli elektrikli otomobiliyle geleceğe güvenle ilerliyor. Nisan ayında Türkiye'nin ilk yerli gözetleme uydusu, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX'e ait bir roketle uzaya fırlatıldı. Bu yılın sonlarında ilk Türk astronotunun ABD'li Axiom Space iş birliğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat etmesi bekleniyor. Dolayısıyla 'Gökyüzü sınır tanımaz' sözü artık doğru değil. İşbirliğimiz ve ortaklığımız kelimenin tam anlamıyla göğün ötesine, uzaya doğru yol alıyor. Amerika Birleşik Devletleri, geride bıraktığımız 100 yıl boyunca Türkiye'yle kurduğu ortaklıktan büyük mutluluk duyuyor. Bu ortaklığı daha uzun yıllar sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye'nin yüzüncü yılı kutlu olsun. Bağımsızlık Günün kutlu olsun Amerika" dedi.

Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ise, şunları söyledi:

"Geçen sene yeni rekorlar kırarak 30 milyar doları aşan ticaret hacmimiz, bizi 100 milyar dolarlık ticaret hedeflerimize bir adım daha yaklaştırdı. Karşılıklı yatırımlar da artıyor. Şu anda 2 binden fazla ABD şirketi var ve bunun karşılığında 14,3 milyar dolarlık bir yatırım değeri var. Türk şirketleri ABD'ye 9,7 milyar dolar yatırım yaptı. Geçen yıl da bir önceki yıla göre önemli bir artışla 1 milyondan fazla ABD'li turistimizi ağırladık. Ekonomi ticaret bağlarımızı daha da ilerletmeyi dört gözle bekliyoruz. Ayrıca, yakın çevremizden Afrika'ya, enerji ve gıda güvenliğinden terörle mücadeleye kadar pek çok bölgesel ve küresel konuda çıkarlarımız ve hedeflerimiz örtüşüyor."

Gelecekte yeşil dönüşüm ve dijitalleşme üzerine çok katmanlı fırsatlarını ortaya çıkaracaklarını kaydeden Bozay, "Önümüzdeki dönemde de ilişkilerimizin büyümeye güçlenmeye ve çeşitlenmeye devam edeceğinden hiç şüphem yok. Büyükelçi Flake'yi ve Amerikan halkını bu önemli vesileyle kişisel olarak en içten tebriklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kişisel dostluğumuzu geliştirmek için Jeff ile tenis oynamayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu