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ABD, İsrail'e 3 milyar dolar değerinde silah satışı onayı verdi

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e yaklaşık 3 milyar dolar değerinde bomba, güdüm kiti ve diğer silahların satışını onayladı. Bu onay, Pentagon tarafından Kongre'ye bildirildi ve toplamda üç farklı silah satışını içeriyor. Listede, İsrail'in daha önce Gazze'deki hastanelere yönelik katliam saldırılarında kullandığı MK-84'ün de olması dikkat çekti.

Abd Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e yaklaşık 3 milyar dolar değerinde bomba, güdüm kiti ve diğer silahların satışına onay verdi. ABD, İsrail'e askeri yardımını sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının İsrail'e yaklaşık 3 milyar değerinde yeni silah satışlarına onay verdiği duyuruldu.

Toplamda 3 farklı silah satışının onayı için Kongre'ye resmi bildirimde bulunulduğu ifade edildi. Satışlardan birinin 2.4 milyar dolar değerinde 35 bin 500'den fazla MK-84 ve BLU-117 bombası ile 4 bin Predator savaş başlığı, diğerinin 675.7 milyon dolar değerinde mühimmat, üçüncüsünün ise 295 milyon dolar değerindeki D9R ve D9T Caterpillar buldozer ve ilgili ekipmanların satışını içerdiği kaydedildi. Söz konusu silah satışı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu ay İsrail'e verdiği 2. satış paketi olarak kayıtlara geçti.

ABD, İsrail'e 3 milyar dolar değerinde silah satışı onayı verdi

MK-84 HASTANE KATLİAMIYLA MEŞHUR

MK-84 Amerikan yapımı genel amaçlı bomba, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasında kullandığıbir katliam aracı olarak biliniyor. Sadece bu hastanede değil İsrail yönetimi tahribatının yüksek olması nedeniyle Gazze'deki birçok hastane ve çadıra yönelik saldırısında bu bombayı kullandı. Tesiri yüksek bu bombayı kalabalık yerlerde kullanan İsrail böylece zayiatı en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyordu.

ABD, İsrail'e 3 milyar dolar değerinde silah satışı onayı verdi

MK-84 BOMBASI NEDİR?

Asıl adı Mark 84 bombası olan ve BLU-117 olarak da bilinen MK-84 Amerikan yapımı genel amaçlı bomba olarak bilinmektedir. Mark 80 serisinin en büyük silağı olan Mark 84, ilk olarak Vietnam Savaşı sırasında hizmete girdi. İçerisinde yüksek miktarda paketlenmiş patlayıcı bulunan Mark 84, ABD tarafından sıkça kullanılan güdümsüz bomba haline getirilmiştir.

907 KG ağırlığı bulunan bu bomba, bazı konfigürasyonlar sonucunda 894-945 kg arasında da değişebilir. İçeriğinde yüzde 80 TNT ve yüzde 20 alimünyumdan oluşan 429 kg tritonal yüksek patlayıcı barındırılan bomba aerodinamik bir çelik mahfazadır. Mark 84'ün genişliği 15 metre derinliği ise 11 metreyi bulan krater oluşturma kapasitesi vardır. Aynı zamanda 38 cm metale ve 3.4 metre betona nüfuz edebilen bu bomba, 370 metre yarıçapta ölümcül parçalanmalara sebep olabilir. Günümüzde Mark 84 bombaları yeniden donatılarak, hassas yönlendirme yetenekleri eklendi.

ABD, İsrail'e 3 milyar dolar değerinde silah satışı onayı verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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