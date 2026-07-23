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Barcelona, Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı

Barcelona, Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı
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İspanya La Liga devi Barcelona, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 24 yaşındaki hücum oyuncusu Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Katalan ekibi, Alman sağ kanat oyuncusu ile 2031 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Barcelona, Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi transfer etti.

Barcelona kulübünden yapılan resmi açıklamada, kadroyu güçlendirme hamleleri kapsamında Karim Adeyemi transferinin tamamlandığı bildirildi. Hücum hattının sağ kanadında ve santrfor pozisyonunda görev yapabilen genç yetenek, kendisini 2031 yılına kadar Katalan temsilcisine bağlayan imzayı attı.

BONSERVİS BEDELİ 29 MİLYON

Alman basınında yer alan haberlere göre transferin finansal boyutu da netleşti. Barcelona'nın bu transfer için Borussia Dortmund'a bonus maddeleri de dahil olmak üzere toplam 29 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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