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Avcılar'da intihar için kayalıklara çıkan şahıs, ikna edildiği sırada kayarak denize düştü

Avcılar'da intihar için kayalıklara çıkan şahıs, ikna edildiği sırada kayarak denize düştü Haber Videosunu İzle
Avcılar'da intihar için kayalıklara çıkan şahıs, ikna edildiği sırada kayarak denize düştü
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Avcılar'da intihar girişiminde bulunan bir şahıs, polis tarafından ikna edildiği sırada kayalıklardan denize düştü. Yüzerek kıyıya gelen şahıs, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Avcılar'da intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen şahıs, polis tarafından ikna edildiği sırada kayalıklardan denize düştü. Yüzerek kıyıya gelen şahıs polis ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

Olay, dün Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesinde sahilde meydana geldi. İddiaya göre, intihar etmek için kayalıklara çıkan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edildi. Şahıs, ikna edildiği sırada kayarak denize düştü. Denize düşen şahıs yüzerek kıyıya geldi. Polis ekipleri tarafından karaya çıkarılan şahsın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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