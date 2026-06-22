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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaret edecek

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23-25 Haziran'da BAE, Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaret edecek. Görüşmelerde İran mutabakatı ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ele alınacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23-25 Haziran tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Orta Doğu turuna çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio'nun 23-25 Haziran tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaret edeceğini belirterek, "Bakan, İran ile imzalanan mutabakat zaptı, Hürmüz Boğazı'ndan tam, serbest ve güvenli geçişin sağlanmasına yönelik çabalar ve bölgedeki barış ve istikrarın önemi dahil olmak üzere bir dizi bölgesel önceliği ele alacak" dedi.

Bakanlık, Rubio'nun Bahreyn ziyareti sırasında ise Körfez İşbirliği Konseyi ile bir araya gelerek, bölge genelindeki ortak öncelikleri ele alacağını ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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