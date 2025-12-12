ABD Başkanı Trump'ın cinsel istismar suçlusu Epstein dosyasında yer alan yeni fotoğrafları yayınlandı

ABD Temsilciler Meclisi'nin Denetim Komitesi mensubu Demokrat Partili siyasetçiler, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton ve Microsoft'un kurucusu milyarder iş insanı Bill Gates'in yer aldığı bir dizi tanınmış ismin, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein dosyasında yer alan 19 yeni fotoğrafını yayınlandı.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Denetim Komitesi mensubu Demokrat Partili siyasetçiler, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasındaki 95 bin fotoğraf arasından seçilen 19 yeni fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı.

Fotoğraflarda, ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, eski Hazine Bakanı Larry Summers, Microsoft'un kurucusu milyarder iş insanı Bill Gates, ünlü film yönetmeni Woody Allen, Virgin Group'un kurucusu milyarder girişimci Richard Branson, İngiliz kraliyet ailesinin Epstein ile bağlantıları nedeniyle prenslik ve diğer kraliyet unvanlarını elinden aldığı Andrew ve tanınmış avukat Alan Dershowitz gibi isimler yer alıyor.

Trump, üç fotoğrafta görünüyor

ABD Başkanı Trump, Demokratlar tarafından yayımlanan 19 fotoğrafın üçünde görülüyor. Herhangi bir açıklama veya bağlam eklenmeden yayımlanan fotoğraflar arasında, Trump'ın yüzleri sansürlenmiş altı kadınla birlikte görüldüğü siyah beyaz bir resim de yer alıyor. Komite, Trump ile birlikte görülen kadınların yüzlerinin neden gizlendiğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Bir kısmı zaten daha önce kamuoyunda dolaşıma girmiş olan fotoğraflar, Trump liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti yönetiminin daha önce ABD Kongresi'nde yürütülen Epstein soruşturması kapsamında Epstein dosyalarının yayımlanmasını reddetmesi nedeniyle Trump üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla yayınlandı. Demokrat siyasetçiler, önümüzdeki gün ve haftalarda yeni fotoğraflar yayınlamayı sürdüreceklerini açıkladı.

"Bazı fotoğraflar inanılmaz derecede rahatsız edici"

Denetim Komitesi'nin önde gelen üyelerinden Robert Garcia, yayınlanan fotoğraflara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray'ın örtbas çabalarına son vermenin ve Jeffrey Epstein ile güçlü dostlarının kurbanları için adaleti tesis etmenin zamanı geldi" dedi.

Garcia, "Bu rahatsız edici fotoğraflar, Epstein ve onun dünyanın en güçlü adamlarından bazıları ile olan ilişkileri hakkında yeni soru işaretleri doğuruyor. Amerikan halkı, gerçekleri öğrenene kadar durmayacağız. Adalet Bakanlığı, tüm dosyaları derhal yayınlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Garcia, ellerindeki fotoğrafları değerlendirmenin haftalar alabileceğini ve bazı fotoğrafların redaksiyondan geçirilmeleri gerekeceğini belirterek, "Bugün yayımlamamayı tercih ettiğimiz bazı fotoğraflar inanılmaz derecede rahatsız edici" dedi.

"İstediğimiz tek şey şeffaflık"

ABD'de Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ise bugün yayınlanan fotoğrafların, Demokratların Epstein kurbanları için şeffaflık ve adalet sağlama yönündeki çabasının bir parçası olduğunu söyledi. Jeffries, "İstediğimiz tek şey şeffaflık. Böylece Amerikan halkı gerçeği, bütün gerçekleri ve yalnızca gerçekleri öğrenebilsin. Epstein'in kurbanları bunu hak ediyor ve bunu talep ediyor" dedi.

Beyaz Saray, Demokratları sahte bir hikaye oluşturmaya çalışmakla suçladı

Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcısı Abigail Jackson, yayınlanan 19 fotoğrafı, "Bir kez daha, Temsilciler Meclisi üyesi Demokratların özenle seçilmiş fotoğrafları, rastgele karartmalar ile birlikte yayımlayarak sahte bir hikaye oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz. Demokratların Başkan Trump aleyhindeki yanıltıcı girişimleri, defalarca çürütüldü. Trump yönetimi, şeffaflık çağrısı yaparak, binlerce sayfa belge yayımlayarak ve Epstein'in Demokrat Partili dostları hakkında daha fazla soruşturma çağrısı yaparak, Epstein kurbanları için Demokratların bugüne kadar yaptığından çok daha fazlasını yapmıştır" dedi.

İngiltere Kralı Charles, kesilerek fotoğraftan çıkarıldı

Bugün herhangi bir bağlam sunulmadan yayımlanan ve herhangi bir suç delili oluşturmayan 19 fotoğrafın bir kısmının zaten kamuoyunda dolaşımda olduğu görüldü. Trump'ın Epstein ile görüldüğü fotoğraflardan birinin 1997 yılında New York'taki Victoria's Secret partisinde çekildiği ve fotoğrafın ABD medyası tarafından zaten yayımlandığı tespit edildi.

İngiliz Kraliyet ailesinden Andrew Mountbatten-Windsor ile teknoloji milyarderi Bill Gates'in birlikte görüldüğü fotoğrafın ise 2018'de İngiltere'nin başkenti Londra'da çekildiği fakat fotoğrafın orijinalinde Kral Charles da yer alırken, Demokratlar tarafından yayımlanan versiyonunda Kral Charles'ın fotoğraftan kesildiği görüldü.

Cinsel istismar skandalı öncesinde ABD ve Avrupa'da siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür buluşturucu rolü oynayan Amerikalı iş insanı Epstein, fuhuş amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandıktan sonra 2019'da hapishane hücresinde intihar ederek yaşamına son vermişti. Epstein ile arkadaşlık ilişkisi olan ABD Başkanı Donald Trump, Epstein ile yollarını fuhuş ve istismar amaçlı insan kaçakçılığı suçlamalarıyla karşılaşmadan çok daha önce ayırdığını söylemişti. Eski Başkan Clinton da Epstein ile ilişkilerinin önemsiz olduğunu ifade etmiş fakat Epstein'in özel uçağında seyahat ettiğini kabul etmişti. Clinton, Epstein'in işlediği suçlardan haberdar olmadığını söylemişti. - WASHINGTON