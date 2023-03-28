7'nci Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 7'nci Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam edildi.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 7'nci Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam edildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkan vekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasına yönelik tartışmalarla ilgili, "Bugün yine Sayın Mustafa Şentop'un Sayın Erdoğan'ın 3'üncü kez adaylığına ilişkin tartışmalara katıldığını gördük. Gerçi kendisi; 'Meclis Başkanı sıfatıyla bu tartışmaya girmiyorum, bir hukukçu olarak giriyorum' diyor. Ancak konuşmanın içeriğine bakıyorsunuz; Sayın Erdoğan'ın 3'üncü kez aday olabileceğine ilişkin argüman üretmeye o kadar çalışmış ki yani biz Sayın Şentop'un bu gayretini, şu parlamentonun ve parlamenterlerin hukukunu koruma konusunda gösterdiğini görmedik. 4 yıldır Meclis Başkanı, biz şu milletvekillerinin itibarıyla ilgili, parlamentonun hukukuyla ilgili, itibarıyla ilgili bir tane beyanatını görmedik ama buraya iyi çalışmış" dedi.HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da hükümetin deprem bölgesinde yetersiz kaldığı eleştirilerini yineledi.'BU KAFA SOSYAL DEVLET KAFASI DEĞİL'CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki temel atma törenlerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı Adıyaman'da yapım süreci başlatılan konut ve köy evleri sayısının 56 bin 323'e ulaştığını söyledi. İnşallah bu evler de Samsat'taki gibi 3 sene, 5 sene beklemez. İlaveten, geçen de herkesi güldüren hastane temel atma işi gibi değildir ama Bay Kemal 'Deprem konutlarını bedava vereceğiz' deyince Tayyip Bey de şöyle bir formül bulmuş, tam olarak şöyle diyor; 'Ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor.' Pes. Bu kafa ne kafası biliyor musunuz? Bu kafa sosyal devlet kafası değil, bu kafa yap-sat müteahhit kafası ve Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve onun başındaki zata bu yakışmaz" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANIMIZ 2'NCİ KEZ ADAY OLDU'AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç da eleştirilere yanıt vererek, "Bugün burada gündeme getirilen Defne Devlet Hastanesi temel atma töreniyle ilgili, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafla ilgili şunu tavsiye ediyorum; artık Defne Devlet Hastanesi'nin inşaatı başladı ve şu anda orada iş makinelerinin, kamyonların karınca misali nasıl çalıştığına dair sosyal medyada görüntüler var. Bir de oraya kulak vermenizi istiyorum. 55 bin konutun deprem bölgesinde inşaatı başladı ve 1 yıl içinde bu konutların yapımı tamamlanacak. Şu anda 319 bin konutun planlaması yapıldı ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız inşallah sıcak yuvalarına 1 yıl içerisinde kavuşmuş olacaklar" ifadelerini kullandı.Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili de "Cumhurbaşkanımızın 2'nci kez adaylığına itiraz edenlerin hiçbir hukuki dayanağı yok. Siyaseti hukuk dışı dizayn etmenin dönemi, siyaset mühendisliği dönemi artık Türkiye'de kapanmış durumda. Buradan yeni bir 367 çıkarmak mümkün değil, bu çabayı boşuna göstermemek gerekir. 2017 referandumuyla hükümet sistemi değişti; 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımız yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve şimdi de 14 Mayıs 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanımız 2'nci kez aday oldu" dedi.
Konuşmalardan sonra İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi; ardından 7'nci Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçildi.