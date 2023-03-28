7'nci Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 7'nci Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkan vekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasına yönelik tartışmalarla ilgili, "Bugün yine Sayın Mustafa Şentop'un Sayın Erdoğan'ın 3'üncü kez adaylığına ilişkin tartışmalara katıldığını gördük. Gerçi kendisi; 'Meclis Başkanı sıfatıyla bu tartışmaya girmiyorum, bir hukukçu olarak giriyorum' diyor. Ancak konuşmanın içeriğine bakıyorsunuz; Sayın Erdoğan'ın 3'üncü kez aday olabileceğine ilişkin argüman üretmeye o kadar çalışmış ki yani biz Sayın Şentop'un bu gayretini, şu parlamentonun ve parlamenterlerin hukukunu koruma konusunda gösterdiğini görmedik. 4 yıldır Meclis Başkanı, biz şu milletvekillerinin itibarıyla ilgili, parlamentonun hukukuyla ilgili, itibarıyla ilgili bir tane beyanatını görmedik ama buraya iyi çalışmış" dedi.

Konuşmalardan sonra İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi; ardından 7'nci Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçildi.