50 Yataklı Kumluca Devlet Hastanesi ek binası törenle hizmete açıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Herkese daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için 21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz" "2002 yılında 2 milyar TL ayırıyorduk, 2023 yılı itibari ile 293 milyar TL sağlık harcamaları için...

50 Yataklı Kumluca Devlet Hastanesi ek binası törenle hizmete açıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu :

"Herkese daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için 21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz"

"2002 yılında 2 milyar TL ayırıyorduk, 2023 yılı itibari ile 293 milyar TL sağlık harcamaları için bütçe ayırıyoruz"

ANTALYA - Kumluca 50 Yataklı Devlet Hastanesi ek binasının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kumluca 50 Yataklı Devlet Hastanesi ek binasının açılış törenine katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende açılış konuşmasını yapan Antalya İl Sağlık Müdürü Opr. İsmail Başıbüyük, "Kumluca Devlet Hastanesi Ek Binası, 24 bin metrekarelik bir alanda inşa edildi. 50 yataklı olan Kumluca Devlet Hastanesi ek binası artırılabilir kapasitesi ile 75 yatak imkanına sahiptir. Nitelikli hasta odaları mevcuttur. Mevcut hastanemiz 100 yataklıydı. Bu sayede 175 yatak kapasiteli bir hastaneye sahip olduk. Böylece C grubundaki bir hastanemizi B grubu statüsüne kavuşturacağız. Böylelikle hastanemize gelen hekim sayısını da arttırmış olacağız. Eski hastanemizde 4 tane ameliyathanemiz, 5 tane yoğun bakımız varken şimdi bu hastanemizle birlikte toplam yoğun bakım ünitemizi 22 ye ulaştırmış olacağız. Bunların 5 tanesi yeni doğan yoğun bakım ki bu da Kumluca da ilk olacak" dedi.

"Herkese daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için 21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz"

Sağlık açısından geçmişte yaşananları hatırlayıp geleceğe daha güvenle bakmak istediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Herkese daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için 21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

"Burada en çok çektiğimiz sıkıntı doktor ve sağlık personeli sayısında yaşadığımız sıkıntılardı. Bu açığı kapatmak için tüm üniversitelerimiz ve özel üniversitelerimiz ile işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, "2002 yılında 2 milyar TL ayırıyorduk. 2023 yılı itibari ile 293 milyar TL sağlık harcamaları için bütçe ayırıyoruz. 2002'de 378 binden yaklaşık 1 milyon 360 bine çıkarmış bulunuyoruz, yani yaklaşık 1 milyon sağlık personelini devletimize, hastanelerimize ve kurumlarımıza kazandırmış bulunuyoruz. Özellikle hayata geçirdiğimiz 21 şehir hastanesi ile başka bir yere gitmeye ihtiyaç duymadan her türlü hizmeti veriyoruz. Yine 8 bin 900'den fazla ilacı ücretsiz vatandaşlarımıza ulaştırdık, ulaştırıyoruz. Son 21 yılda 738'i hastane olmak üzere 3 bin 992 sağlık tesisini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. Pandemi döneminde İstanbul'da biliyorsunuz bin yataklı hastaneyi sadece 45 günde tamamladık. Hatay'da Defne Hastanemizin inşaatını 2 ayda tamamlayacağız dedik. Yaptık. Biz ne vaad ettiysek zamanında bunu yaparız" diye konuştu.

"Artık Türkiye ambulans uçak ve ambulans helikopter sayısında dünyanın en iyileri arasına girdi"

20 yılda Kaş, Demre, Elmalı, Finike, Kemer, Elmalı, Korkuteli, Kepez, Gündoğmuş ve Gazipaşa devlet hastanelerini hizmete açtıkların belirten Bakan Çavuşoğlu, "Antalya, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanelerini Serik ve Manavgat hastanelerinin ek binalarını bu dönemde hizmete açtık. İnşallah 300 Yataklı Aksu Hastanesini, yine 100 Yataklı Döşemealtı Hastanesini de şehir hastanemiz gibi kısa sürede hizmete açacağız. Alanya Payallar bölgesinde 200 yataklı bir hastane, Manavgat'ta 400 yataklı hastanemizin temellerini atacağız. Konyaaltı Devlet Hastanemizin de temellerini atacağız. Yasaklar girmeden gelebilirse sağlık bakanımızla gelemezse Antalyalılar olarak hep birlikte temelini atacağız. Artık Türkiye ambulans uçak ve ambulans helikopter sayısında dünyanın en iyileri arasına girdi. Bunlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı sayesinde oldu. Geçen yıl yurt dışından ambulans uçakla 167 hastamızı getirdik" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra Bakan Çavuşoğlu, hastane ek binasını gezdi.