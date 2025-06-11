5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORC Araştırma, 08-10 Haziran 2025 tarihlerinde İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Malatya'da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmaya göre; İzmir, Antalya, Mersin ve Adana'da CHP birinci parti olurken Malatya'da ise AK Parti ipi göğüslüyor.

ORC Araştırma, 08-10 Haziran 2025 tarihleri arasında İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Malatya illerinde yaptığı anket çalışmasıyla seçmen eğilimlerini ortaya koydu. CATI (bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma, 2023 genel seçimleriyle karşılaştırıldığında önemli değişimlere işaret ediyor.

CHP İZMİR'DE FARKI AÇTI

İzmir'de CHP yüzde 44,5'lik oranla birinci parti olurken AK Parti yüzde 21,8'e geriledi. CHP'nin oy oranı 2023'e göre yaklaşık 4 puanlık artış gösterdi. İYİ Parti ve MHP ise ciddi düşüş yaşadı.

5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

ANTALYA'DA CHP ÖNE GEÇTİ

Antalya'da CHP yüzde 37,8 ile ilk sıraya yerleşirken, AK Parti yüzde 26,1'de kaldı. 2023 seçimlerinde başa baş olan iki partinin arasındaki fark, CHP lehine açıldı. İYİ Parti ve MHP'nin oylarında da düşüş gözlemlendi.

5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

MERSİN'DE CHP AÇIK ARA ÖNDE

CHP'nin en güçlü olduğu illerden biri Mersin oldu. Yüzde 35,3 oy oranına ulaşan CHP, AK Parti'yi (yüzde 22,4) geride bıraktı. DEM Parti yüzde 12,3 ile üçüncü sıraya yerleşirken, MHP yüzde 9,1 ile dördüncü oldu.

5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

ADANA'DA YARIŞ KIZIŞTI

Adana'da CHP yüzde 32,5 oyla ilk sırayı alırken, AK Parti yüzde 27,4 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 8,8, MHP ise yüzde 8,6 ile birbirine oldukça yakın sonuçlar aldı. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 6,4 seviyesinde kaldı.

5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

MALATYA'DA AK PARTİ ÖNDE

Malatya'da AK Parti yüzde 37,1 ile hala birinci parti konumunda ancak 2023'teki %45,19'luk oy oranına kıyasla ciddi bir düşüş yaşadı. CHP'nin oy oranı ise yüzde 25'e yükseldi. MHP, Yeniden Refah ve DEM Parti ise yüzde 8-4 aralığında sıralandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Demek ki neymiş, yolsuzluk, hırsızlık ve dolandırıcılığı yapanları ödüllendireceksin. Hiç bir şeyi haketmiyor bu partiye böyle oy verenler...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoyun cehennemi:

Bence taraflı bir anker olmuş. Chpp yüzde 60 larda olmalıydı. Sokaklardaki çöpleri yappilan hırsızlıkları nasıl odullendirmezsiniz. Yapılan heykelleri de unutmayalım lütfen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.