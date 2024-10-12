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'3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ile ilgili iki gün önce yaptığı konuşmada, '3. madde değiştirilmeli' açıklaması gündem oldu. Kurtulmuş'a tepkiler art arda geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ile ilgili iki gün önce yaptığı konuşmada kullandığı bazı ifadeler yeniden gündem oldu.Kurtulmuş, o konuşmada, "Anayasa'da asıl olan milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesidir. Mesela Anayasa'da yer alan, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabiri doğrudur; ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesi ile bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Yeni anayasanın imtiyaz ve istisnaları ortadan kaldırması gerekir. İmtiyaz ve istisnalar, demokrasilerin en büyük düşmanıdır" dedi. Kurtulmuş'un bu açıklamasına tepki geldi.

Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte önemli meselelerinden birisinin, yeni bir anayasa yapmak olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"DEVLETİN ÜLKESİ, MİLLETİ OLMAZ"

"Kıyamete kadar sürecek bir devletin yapısından bahsediyoruz. Bu devletin aslı millettir. Devlet aygıtı, milletin işlerini iyi yönetmek için kurulmuş olan bir mekanizmadır. Bu çerçevede Anayasa'da asıl olan milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesidir. Mesela çok sıradanmış gibi görünen, Anayasa'da yer alan 'Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabiri, doğrudur ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesi ile bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Yeni anayasanın imtiyaz ve istisnaları ortadan kaldırması gerekir. İmtiyaz ve istisnalar, demokrasilerin en büyük düşmanıdır. İmtiyaz ve istisnalar, seçkinci gruplara ya da bir takım avantajlı gruplara kamunun gücünü aktarmak demektir. Dolayısıyla bu anayasa yapımı sürecinde istisnaların ve imtiyazların ortadan kaldırılması gerekmektedir."

"TÜRKİYE'DE YÜZLERCE FARKLI İDEOLOJİNN OLDUĞU AÇIKTIR"

Anayasa'nın darbecilerin ideolojisinden kurtarılması gerektiğinin altını çizen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Yeni anayasanın nasıl yapılacağı ile ilgili olarak önemli bir konu da anayasa ile ideoloji arasındaki ilişkidir. Maalesef, Türkiye'de hem 61, hem 82 Anayasası, ideolojik tavırlarla öne sürülmüş ve anayasanın içine ideoloji bir şekilde yerleştirilmiştir. Türkiye'de yüzlerce farklı ideolojinin olduğu açıktır. Hangi ideolojiyi içine yazacağız? Anayasanın ideolojiden arınmış, halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap veren, milli birliği ve beraberliği koruyacak şekilde yazılması şarttır" dedi.

"BU DEVLET YIKILIRSA HEPİMİZ ALTINDA KALIRIZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarına tepkiler art arda geldi. Zafer Partisi Ümit Özdağ,Alıştıra alıştıra bölecekler anlaşılan. Numan Kurtulmuş kelime oyunu yapıyor. Oysa doğrusu "Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüdür" dedi. Özdağ açıklamasına şöyle devam etti: Devlet, yüksek otorite, millet ve ülkeden oluşur. Bütün devletler hukuku kitaplarında böyle anlatılır. Onun için yazanlar doğru yazmış. Tabii amaç ilk 3 maddede masum değişiklikler önerip sonra içeriğini tamamen yok etmek. Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Fakat en çok yöneten ve yıkanlar kalır.

"BUNUN NERESİ SENİ RAHATSIZ ETTİ"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ise Kurtulmuş'a şu ifadelerle tepki gösterdi: Bak gördün mü sen! Anayasanın 3. Maddesinde yazım hatası varmış, değişmesi gerekirmiş. 3.Madde: "Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüdür." diyor. Numan efendi! Bunun neresi seni rahatsız etti? Yazım hatası yok, Saraydan gelen talimat var. İlk 4 madde değişemez.

İki gün önceki açıklamaları bugün gündem olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sosyal medya üzerinden çok sayıda kullanıcıdan da tepki geldiği görüldü.

'3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

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Yorumlar (12)

Reşat Taylan:

Bazen vatan haini aramak içi uzaklara bakmaya gerek olmuyor... Ne demişti Mustafa Denizli; " İçimizdeki İrlanda'lılar"...

69
13
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selçuk gündoğdu:

Hain düşünceler

52
12
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VEFA:

Gizli ajandalarınızın, planların farkındayız. Bizlerin asıl Anayasası da ulu önder Atatürk'ün gençliğe hitabesidir. Yaptırmayız!... Yapamayacaksınız!...

42
14
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Ahmet Kuzey:

İnsanları nasılda yavaş yavaş herşeye alıştırmaya çalışıyorlar... Maalesef Türkiye cumhuriyeti işten anlamayan, ekonimiye gün geçtikçe zarar veren ve kendi devletine hainlik edecek kadar hain ve alçak kişisizlikler tarafından yönetiliyor

34
9
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Özer Doğan:

Vatanımıza ihanet edenleri Allah'ım kahreylesin Bu utanmaz ne diyor ya

17
4
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İbrahim BAKIRHAN:

Ey akp, hadi göreyim sizi...

8
4
yanıtYanıtla
Vatan:

degistirilmez diye birsey yok artik türkiyede mayamizi degistirdiniz 3 maddemi degistiremesiniz yol ön yoklama bunlar

5
1
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Tamer Çakır:

bu ülke babanızın malı değil bu ülke sizin çıkarlarınız ve oy uğruna aldığınız türklerle alakası olmayan proje terör örgütlerinin vatanı hiç değil idare ederken elinize yüzünüze bulaştırdığınız sonrada biz bir şey yapamıyoruz meydanlara çıkın vatanı kurtarın diye yardım istediğiniz halk burda ve gerekirse yine çıkar ağzınızdan çıkanlara dikkat edin

4
2
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Güven Korkmaz:

Ak partiyi akpliler yikacak ve yok edecek bence Hain cok fetöculer ilk basta

0
0
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Seckin Soylu:

Bu ülkenin bütünlüğünden rahatsız olanlar defolup gitsin bu ülkeden

0
0
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