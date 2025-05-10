Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nüfusun artırılmasına yönelik TBMM'ye ilginç bir kanun teklifi geldi. Buna göre, doğurganlık seviyelerini yükseltmek için üçüncü çocuğunu doğuran kadınlara memur olma hakkı getirilecek. 3 çocuk şartını sağlayan kişilere KPSS zorunluluğu olmayacak. İlgili teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Türkiye'de nüfus azalmasının önüne geçmek amacıyla yeni teşvikleri uygulamaya sokmak için harekete geçildi. Doğurganlık seviyelerini yükseltmek için Meclis'e yeni kanun teklifinin getirilmesi beklenirken, detaylar da belli oldu.

ÜÇ ÇOCUKLU ANNELERE KPSS'SİZ MEMUR OLMA HAKKI

Üçüncü doğuran kadınlara kamu kurumlarında iş hakkı tanınacak. 3 çocuklu kadınlar için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şart koşulmayacak. Ancak atanacak kişilerin, atanacakları kadro veya pozisyonlar için sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere başvuru usul ve esasları ile görevlendirilecek kurumlar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklan Ofisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenmesi bekleniyor.

Adaylarda, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak, kamu hizmetinden yasaklı olmamak, genel sağlık şartlarını taşıması şartları aranacak. NTV'de yer alan habere göre hak sahiplerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmesi beklenirken, atamalar kura usulü ile yapılacak.

İŞTE ATAMALARIN YAPILACAĞI POZİSYONLAR

Adaylar kanun kapsamında bir defa atama hakkı kullanabilecek. Atamalarda öğrenim durumu esas alınacak. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının hizmetli ünvanlı kadro ve pozisyonlara, ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının öğrenim durumlarına uygun memur ünvanlı kadro ve pozisyonlara atanacak. İlgili kanun teklifinin kısa süre içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdnan DALLI:

Sağlıklı bir devlet için doğurduğu çocuk sayısından ziyade liyakat denilen şeyi ön plana çıkarmak lazım. Çok çocugu olan annelere elbet farklı destekler yapılabilir sanki.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

bu ne saçma birşey yav? Allah aşkına. ekonomiyi düzeltin biz 10 da yaparız. sırf memur olmak için 3 çocuk yapacak. sonra o çocukları umursamayacak. sonrada o çocuklar topluma faydalı olacak ???? mümkün değil. sırf memur olmak için doğurandan kime ne fayda gelir. ekonomiyi düzeltin gerisini biz hallederiz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve adli açıdan rahatlaması için, kadınlar iş hayatından alınmalı..... Halkın hakkıyla 6 ay gebelik, 6 ay annelik izni ve raporla haram para alıyorlar... Çocuklar kreşte okulda ve sokakta yetişiyor... Sonra suç niye arttı diyorlar...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi

Dev maçta tempo çok yüksek! Mücadelede ilk gol geldi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.