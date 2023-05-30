28. Dönem Milletvekilliği Seçimi Kesin Sonuçları Yayınlandı

28'inci. Dönem Milletvekilliği için 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayınlandı. Kesin sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 268, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 169, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol) 61, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 50, İYİ Parti 43, Yeniden Refah Partisi (YRP) 5, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4 milletvekili kazandı.

28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı. Kesin sonuçlara göre yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil milletvekili seçiminin sonucu ve partilerin aldığı oy oranları şöyle:

"Adalet ve Kalkınma Partisi:

Yurt içi: 18 milyon 586 bin 137- Yurt dışı ve gümrük: 806 bin 325 – Türkiye Geneli Toplam: 19 milyon 392 bin 462 - Oran: 35,62

Cumhuriyet Halk Partisi :

Yurt içi: 13 milyon 372 bin 463 - Yurt dışı ve gümrük: 427 bin 720 - Türkiye Geneli Toplam: 13 milyon 802 bin 183 - Oran: 25,35

Milliyetçi Hareket Partisi:

Yurt içi: 5 milyon 283 bin 345 - Yurt dışı ve gümrük: 201 bin 475 - Türkiye Geneli Toplam: 5 milyon 484 bin 820 - Oran: 10,07

İYİ Parti :

Yurt içi: 5 milyon 211 bin 632 - Yurt dışı ve gümrük: 64 bin 349 - Türkiye Geneli Toplam: 5 milyon 275 bin 981 - Oran: 9,69

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi:

Yurt içi: 4 milyon 624 bin 94 - Yurt dışı ve gümrük: 179 bin 828 – Türkiye Geneli Toplam: 4 milyon 803 bin 922– Oran: 8,82

Millet Partisi:

Yurt içi: 52 bin 121 - Yurt dışı ve gümrük: 1194 - Türkiye Geneli Toplam: 52 bin 315 - Oran: 0,10

Hak ve Özgürlükler Partisi:

Yurt içi: 41 bin 207 - Yurt dışı ve gümrük: 1302 - Türkiye Geneli Toplam: 42 bin 509 - Oran: 0,08

Türkiye Komünist Partisi:

Yurt içi: 62 bin 104 - Yurt dışı ve gümrük: 1705 – Türkiye Geneli Toplam: 63 bin 809 - Oran: 0,12

Türkiye Komünist Hareketi:

Yurt içi: 16 bin 933 - Yurt dışı ve gümrük: 543 - Türkiye Geneli Toplam: 17 bin 476 - Oran: 0,03

Sol Parti:

Yurt içi: 75 bin 196 - Yurt dışı ve gümrük: 2796 - Türkiye Geneli Toplam: 77 bin 992 - Oran: 0,14

Genç Parti:

Yurt içi: 110 bin 998 - Yurt dışı ve gümrük: 1974 - Türkiye Geneli Toplam: 112 bin 972 - Oran: 0,21

Memleket Partisi:

Yurt içi: 487 bin 910 - Yurt dışı ve gümrük: 14 bin 759 -Türkiye Geneli Toplam: 502 bin 669 - Oran: 0,92

Büyük Birlik Partisi:

Yurt içi: 552 bin 470 - Yurt dışı ve gümrük: 8300 - Türkiye Geneli Toplam: 530 bin 770 - Oran: 0,97

Yeniden Refah Partisi:

Yurt içi: 1 milyon 505 bin 736 - Yurt dışı ve gümrük: 21 bin 312 – Türkiye Geneli Toplam: 1 milyon 527 bin 48 - Oran: 2,80

Türkiye İşçi Partisi:

Yurt içi: 903 bin 742 - Yurt dışı ve gümrük: 52 bin 315 - Türkiye Geneli Toplam: 956 bin 57 - Oran: 1,76

Adalet Birlik Partisi:

Yurt içi: 38 bin 778 - Yurt dışı ve gümrük: 2418 - Türkiye Geneli Toplam: 41 bin 196 - Oran: 0,08

Anavatan Partisi:

Yurt içi: 64 bin 593 - Yurt dışı ve gümrük: 1509 - Türkiye Geneli Toplam: 66 bin 102 - Oran: 0,12

Yenilik Partisi:

Yurt içi: 11 bin 8 - Yurt dışı ve gümrük: 163 – Türkiye Geneli Toplam: 11 bin 171 - Oran: 0,02

Halkın Kurtuluş Partisi:

Yurt içi: 31 bin 24 - Yurt dışı ve gümrük: 807 - Türkiye Geneli Toplam: 31 bin 831 - Oran: 0,06

Milli Yol Partisi:

Yurt içi: 17 bin 477 - Yurt dışı ve gümrük: 281 - Türkiye Geneli Toplam: 17 bin 758 - Oran: 0,03

Vatan Partisi:

Yurt içi: 51 bin 502 - Yurt dışı ve gümrük: 1218 - Türkiye Geneli Toplam: 52 bin 720 - Oran: 0,10

Güç Birliği Partisi:

Yurt içi: 25 bin 497 - Yurt dışı ve gümrük: 862 - Türkiye Geneli Toplam: 26 bin 359 - Oran: 0,05

Adalet Partisi:

Yurt içi: 105 bin 737 - Yurt dışı ve gümrük: 3499 - Türkiye Geneli Toplam: 109 bin 236 - Oran: 0,20

Zafer Partisi:

Yurt içi: 1 milyon 198 bin 647 - Yurt dışı ve gümrük: 17 bin 752 - Türkiye Geneli Toplam: 1 milyon 216 bin 399 - Oran: 2,23

Bağımsızlar:

Yurt içi: 226 bin 831 - Yurt dışı ve gümrük: 0 - Türkiye Geneli Toplam: 226 bin 831 - Oran: 0,42

Genel Toplam:

Yurt içi: 52 milyon 628 bin 182 - Yurt dışı ve gümrük: 1 milyon 814 bin 406 - Türkiye Geneli Toplam: 54 milyon 442 bin 588 - Oran: 100

AKP 268, CHP 169, YEŞİL SOL PARTİ 61, MHP 50, İYİ PARTİ 43 MİLLETVEKİLİ İLE MECLİS'TE YER ALACAK

28'inci Dönem milletvekili genel seçimi sonucuna göre, Meclis'teki milletvekili dağılımı şöyle:

"Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 268

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 169

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol): 61

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 50

İYİ Parti: 43

Yeniden Refah Partisi (YRP): 5

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 4"