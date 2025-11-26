2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

TBMM heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmenin ayrıntıları netleşmeye başladı. AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinden oluşan heyetin İmralı Adası'na yaptığı ziyaretin, büyük gizlilik içinde ve tüm aşamaları önceden planlanarak gerçekleştirildiği öğrenildi. Heyet, görüşme sonrası aynı gün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya gelerek değerlendirme yaptı.

GİZLİ HAZIRLIK VE İMRALI'YA HELİKOPTERLE UÇUŞ

Meclis heyetinin İmralı ziyareti gün boyunca spekülasyonlara konu oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in adaya gidip gitmediği bir süre netlik kazanmadı. Ziyaretin "güvenlik gerekçesiyle" kamuoyundan gizli tutulduğu ifade edildi. Adalet Bakanlığı ve MİT yetkilileri, Öcalan'la yapılacak görüşme için teknik hazırlıkları hafta sonu tamamladı. Görüşme günü sabah saatlerinde milletvekillerinden oluşan heyet önce İstanbul'a geçti, ardından MİT görevlilerinin eşliğinde helikopterle saat 11.00 civarında İmralı'ya hareket etti.

2 SAAT 50 DAKİKA SÜREN GÖRÜŞME

Milletvekillerinden önce Adalet Bakanlığı'ndan yetkililerin İmralı Adası'na ulaştığı, heyetin de bu yetkililer tarafından karşılandığı belirtildi. Kısa bir hazırlığın ardından milletvekilleri, MİT tarafından organize edilen salonda Abdullah Öcalan'la bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat 50 dakika sürdüğü belirtilen görüşmenin büyük bölümünün soru-cevap formatında geçtiği ifade edildi. Görüşme sırasında hem görüntü kaydı alındı hem de MİT tarafından tutanak tutuldu. Milletvekilleri de kendi notlarını ayrı olarak kayda geçirdi.

DÖNÜŞTE NUMAN KURTULMUŞ'LA DEĞERLENDİRME

Görüşmenin ardından heyet, yine helikopterle İstanbul'a döndü ve saat 16.00 civarında şehre indi. Heyet daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Bu toplantıda İmralı'da gündeme gelen başlıklar, TBMM Başkanlığı tarafından yapılacak yazılı açıklamanın çerçevesi ve Meclis'te kurulacak komisyona yapılacak bilgilendirmenin yöntemi üzerinde duruldu.

ÖCALAN'DAN SDG VE SURİYE MESAJI

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Öcalan'ın Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) geleceğine ilişkin mesajlar verdiğini aktardı. Selvi, Öcalan'ın SDG'nin Suriye ordusuna entegre olmasını istediğini ve "yeni Suriye'nin bir parçası olmanın önemine" vurgu yaptığını yazdı. Yazıda, Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının SDG'yi kapsayıp kapsamadığı tartışmalarına da değinilirken, geçmişte İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder'in bu çağrının SDG'yi de kapsadığını söylediği hatırlatıldı. Buna rağmen SDG'nin, Şam yönetimiyle 10 Mart'ta yaptığı mutabakata karşın adım atmadığı öne sürüldü.

TUTANAKLAR KOMİSYONDA ELE ALINACAK

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan konuyla ilgili Sabah'ın aktardığı bilgilere göre ise Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu toplantısında, heyetin ayrıntılı bilgilendirme yapması ve tutanakların da komisyonla paylaşılması bekleniyor. Öcalan'ın bazı mesajlarının kamuoyuyla da paylaşılması seçeneği, değerlendirilen başlıklar arasında yer alıyor.