15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde inşa edilen hükümet konağı binasının büyüklüğü bölgede yaşayan vatandaşların büyük tepkisini çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

15 bin nüfusa sahip olan bir ilçede bu büyüklükte bir binaya ihtiyacın olmadığını düşünen çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirirken, paylaşılan fotoğraflar böylesine ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir süreçte yatırımın amacının sorgulanmasına neden oldu.

"ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM"

İlçede yaşayan bir vatandaş, "Bu büyüklükte bir hükümet konağının buraya yapılmasını anlamakta zorluk çekiyorum" şeklinde duygularını dile getirirken, bu geniş yapının ilçe ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağı ve gerek olup olmadığı konusunda endişelerini dile getirdi.

"MODERN BİR DEVLET YAPISI SUNACAK"

Tepkilerin yanı sıra, yeni hükümet konağının ilçedeki bürokratik işlemleri kolaylaştırması ve modern bir devlet yapısı sunacağı ifade edildi.