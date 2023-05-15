10 genel başkan TBMM'de! İşte milletvekili seçilen parti genel başkanları

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayma işlemlerinin sonuna yaklaşılırken meclise girme hak kazanan vekiller de kesinleşmeye başladı. Şimdiye kadar 10 parti genel başkanı TBMM'de girmeye hak kazandı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayma işlemlerinde sona yaklaşıldı.Oy sayımı hala sürerken meclise giren parti genel başkanları da belli oldu. İşte meclise girmeye hak kazanan genel başkanlar.

BAHÇELİ VE YAPICIOĞLU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den yeniden vekil seçilirken açılan sandık oranı yüzde 55. Cumhur İttifakı'nda bulunan AK Parti listesinden İstanbul 3. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı olan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da vekil olmaya hak kazandı.

DSP LİDERİ AKSAKAL

İstanbul 2. Bölge 4. sıradan aday gösterilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da milletvekili seçildi.

DESTİCİ SEÇİLEMEDİ

Cumhur İttifakı'nda bulunan Büyük Birlik Partisi kendi listesiyle seçime girerken, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday olan Genel Başkan Mustafa Destici vekil seçilemedi.

ERBAKAN MECLİS'TE

Kendi listesiyle ittifak içinde seçime Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölge 1. sıradan vekil seçildi.

MUSTAFA SARIGÜL

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları milletvekili adayı olmazken, ittifak içindeki CHP listesinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül de vekil olmaya hak kazandı.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan partilerden Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı İbrahim Akın İzmir 2. Bölge'den milletvekili olmaya hak kazanırken, diğer Eş Genel Başkan Çiğdem Kılıçgün Uçar, İstanbul 1. Bölge'den vekil seçildi.

ERKAN BAŞ MECLİSTE

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bir diğer bileşeni Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul 3. Bölge'den vekil olmaya hak kazandı.

HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI TBMM'DE

Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, milletvekili seçildi. Buldan Van'dan milletvekili seçilirken, Sancar ise Şanlıurfa'dan vekil olmaya hak kazandı.