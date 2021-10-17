Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Kastamonu'da konuştu Açıklaması

KASTAMONU (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Her işin bir ehli vardır. Siz de o ehlini bulup, ona görevi verip, ondan sonra da bekleyeceksiniz. Beceremedi değiştirirsiniz, yetki sizde." dedi.

Kastamonu'da partisinin Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen dördüncü olağan kongresine katılan Karamollaoğlu, konuşmasında Türkiye'nin birçok ilinde yedinci kongreyi yaptıklarını söyledi.

Kastamonu'da dördüncü kongreyi yapmanın kendilerini üzdüğünü belirten Karamollaoğlu, "Biz iki dönem yatmış, uyumuşuz demek. Şimdi yeni yönetime çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Diğer illere göre aralığı, açığı kapatmak için en az üç misli çalışmak mecburiyetindeler." dedi.

Dünyada ve Türkiye'de huzur olması için çalıştıklarını dile getiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı gafiller bizi Ermeni soykırımı iddiasıyla itham etmeye kalkıyor. 600-700 sene Osmanlı bu topraklarda hakimken siz nasıl oldu da bugüne kadar geldiniz? Eğer Osmanlı bir soykırım yapmış olsaydı sizin esameniz okunmazdı. O toleransı Osmanlı gösterdi, Müslümanlar gösterdi. Sadece burada değil, dünyanın her tarafında. Şu anda Batı aleminin yaptığı ihaneti, iki yüzlülüğü, karaktersizliği biz bunlara hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Yüzlerine çarpmak mecburiyetindeyiz. İslamofobi diye bir meseleyi gündeme getiriyorlar. 'Aman ha İslam ile şöyle böyle yakına gelme, öğrenme.' diyorlar, niye? Öğrenirse İslam'ı kabul edeceğinden korkuyor."

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, işi ehline vermek gerektiğini söyledi.

Bugün Türkiye'de yönetimin en büyük probleminin işi ehline vermemesi olduğunu savunan Karamollaoğlu, şunları dile getirdi:

"Bazen şaşırıyorlar, veriyorlar ama ondan sonra da müdahale ediyorlar. Müdahale edince de iş yine bozuluyor. Şu anda işin ehli Türkiye'de var. Bir kişi değil, emin olun binlerce kişi var. Birine güvenin, görevi verin, bakın işler nasıl düzeliyor. Ekonomi de öyle düzelir, eğitim de öyle düzelir, dış politika da öyle düzelir, başka türlü siz işleri düzeltemezsiniz. Her işin bir ehli vardır. Siz de o ehlini bulup, ona görevi verip, ondan sonra da bekleyeceksiniz. Beceremedi değiştirirsiniz, yetki sizde."

Türkiye'de üretime katkı sağlamayan her yatırımı "israf" olarak nitelendiren Karamollaoğlu, "İster devlet havaalanı yap, ister yol yap, ister köprü yap, ne yaparsan yap. Hatta biraz daha ileriye gideyim, istersen hastane yap. Hastane olmazsa olur mu? Elbette olmaz ama sen hastaneyi eskisini yıkıp da yenisini yapıyorsun. Eskisinde ne çıktı? Neyi noksandı da yenisini yaptın? Eskisinde de herhangi bir problem yoktu ki. Hizmet verecek durumdaydı. Gidin yurt dışına 100 yıllık hastaneler var. Onlar ayakta duruyor, halka hizmet veriyor da biz niye 40-50 yıllık hastanelerimizle millete hizmet vermeyelim?"

Karamollaoğlu, Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde mevcut İl Başkanı Kadir Yalçın güven tazeledi.