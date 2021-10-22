HDP'li Pekgözegü, kadınların iş gücüne katılım oranlarının düşük olduğunu belirtti

İZMİR (AA) - HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Çalışma yaşındaki her 3 kadından 2'si işgücüne katılamıyor. Kadının iş gücüne katılımında, dünya sıralamasında çok geri noktalardayız." dedi.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İşsizliğin derinleştiğini, özellikle kadınların iş gücüne katılım oranlarının düşük olduğunu ileri süren Pekgözegü, "Çalışma yaşındaki her 3 kadından 2'si iş gücüne katılamıyor. Kadının iş gücüne katılımında, dünya sıralamasında çok geri noktalardayız. 32 milyon kadından sadece 10 milyona yakın nüfus ancak çalışabiliyor." dedi. Pekgözegü, pandemi koşullarında emeği ile geçinenlerin milli gelirden aldığı payın azaldığını savundu.

Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini belirten Pekgözegü, "Pandemi koşullarında işlerini kaybedenler işlerine aynı ölçüde dönebilmiş değil. Özellikle kadın işçilerin de işlerine dönemediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı. Pekgözegü, işçilerin kod 29 ile işten atılmasını eleştirdi.

Pekgözegü ayrıca yüzde 1 işkolu barajının altında sendikaların da toplu sözleşme ikramiyesinden yararlandırılmasını istedi.