Aydın: "Onlar bozmak, biz ise yapmak, yaşatmak için mücadele ediyoruz"

DİYARBAKIR (İHA) - Ak Parti Diyarbakır İl Teşkilatı tarafından 17 ilçeyi kapsayan 'Gönül köprüsü buluşmaları' kapsamında Lice'de vatandaşlarla bir araya gelen Ak Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, terör örgütü tarafından gerçekleştirilen eylemler ve oluşturulan istikrarsız ortamın en çok bölge halkına zarar verdiğini söyledi.

Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma şeklindeki ilçe ilçe 2023'e programına Lice ilçesi ile devam edildi. Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın organizasyonuyla; MKYK üyesi Suna Kepoğlu Ataman, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Diyarbakır'da Ak Parti'ye ait tüm il kademeleri, 16 ilçenin ilçe başkanları, ilçe kadın kolları başkanları, ilçe gençlik kolları başkanları ve partililerin bulunduğu büyük bir kalabalık grup Diyarbakır'ın Lice ilçesine çıkarma yaparak merkez ve kırsalda vatandaşlarla bir araya geldi. Teşkilat yöneticileri ve belediye başkanları ilçede 21 ayrı gruba ayrılarak Lice'nin merkez ve köylerini içeren 21 ayrı yerine aynı anda eş zamanlı olarak dağılarak sorun ve talepleri birebir dinledi.

Başkan Aydın, genel başkandan üyelerine kadar bir aile olduklarını belirterek, "Bu aileyi bir dava bir araya getirdi. Bu davanın geçmişi özümüze dayanan bir davadır. Allah'ın izni ile gelecek nesillere ileteceğimiz bir davadır. Bizim davamızın ana unsuru mazlumun yanında yer almak, zalime karşı hakkı haykırmaktır. Teşkilatımız için dava; ülkemize ve milletimize hizmet etme yolunda bir bayrak yarışıdır" dedi.

"Terör kaybetti, hizmet kazandı"

Terörün yıllarca bu topraklara hiç bir yararının dokunmadığını, aksine bölge halkına sadece zarar verdiğine dikkat çeken Başkan Aydın, yürütülen kararlı mücadele ve halkın da desteği ile bölge halkının terör belasından kurtulduğuna dikkat çekti. Aydın, "Son yıllarda Diyarbakır'ımızda çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Şu anda Diyarbakır merkezi ve tüm ilçeler adeta bir şantiyeye dönmüş durumda. Yaşanan ve uzun yıllar devam eden sancılı süreçlerin Diyarbakır'a en küçük bir hayrı dokunmamıştır. Artık bölgede halkımız huzur ve refah toplumunun tadını almaya başlamıştır. Kürtleri temsil ettiğini iddia edenlerin de gerçek yüzü herkes tarafından görülmüştür. Onlar bozmak için, biz ise yapmak, yaşatmak için mücadele ediyoruz. Bizler Ak Parti teşkilatları olarak bir bütün halinde, Terörden en çok muzdarip olan ilçelerimizden biri olan Lice ilçemizdeyiz. Burada hem Liceli kardeşlerimizle gün boyu beraber olacağız, hem de Liceli gençlerle Halı sahada futbol maçı yapacağız. Diyarbakır'ımızın her köşesinde olduğu gibi Lice'mizde de güzel izler bırakacağız. Diyarbakırlılar terörden çok çekti ama o günler artık geride kaldı. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şimdi yeni bir Diyarbakır inşa ediliyor. Hemşerilerimizin de desteğiyle kazanan terör değil, hizmet oldu" diye konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan Lice buluşmasında vatandaşlar AK Partililere yakın ilgi gösterdi. Vatandaşların buluşmalarda belirttiği bütün sorun ve sıkıntılar ile beklentiler, ilgili yerlere bildirilmek ve çözüm yolları aranmak üzere notlar halinde alındı. - DİYARBAKIR