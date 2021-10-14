Ankara'daki Taliban heyeti ile Türk heyeti arasındaki görüşmelerde bayrak detayı dikkat çekti - Haberler
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Ankara'daki Taliban heyeti ile Türk heyeti arasındaki görüşmelerde bayrak detayı dikkat çekti

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya
Ankara'daki Taliban heyeti ile Türk heyeti arasındaki görüşmelerde bayrak detayı dikkat çekti

Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki beraberindeki üst düzey heyeti, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Taliban heyetinin Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmesinde Afganistan'ı temsilen herhangi bir bayrak bulunmaması dikkat çekti.

ABD'nin çekilmesinin ardından başkent Kabil'e de girerek ülkenin yönetimini kontrolü altına alan Taliban'ın ilk faaliyetlerinden birisi Afganistan'ın resmi bayrağını indirerek örgütün bayrağını dalgalandırmak olmuştu.

Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığında olan heyet, bakanlıkta bir araya gelerek resmi temaslarda bulundular. Görüşmeden paylaşılan karelerde Türk bayrağının yanında Afganistan'ı temsilen herhangi bir bayrağın olmaması dikkat çekti.

Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"Dün akşam bilgi geldi. Kendilerini davet ettik. Heyetlerimizle beraber Emirhan Muttaki'ye refakat eden Kültür ve Enformasyon Bakan vekili, İçişleri Bakan vekili, İstihbarat Başkan vekili gibi isimler vardı. Bizim de aynı şekilde İçişleri Bakan Yardımcılarımız, istihbarat yetkililerimizle görüştük. Kendileriyle kardeşçe düşüncelerimizi paylaştık. Uluslararası topluma şu andaki Taliban yönetimine angajmana girmenin önemini anlatıyorduk. Tanımak farklı, angajman farklı bir şey.

Özellikle acil insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. En son 33 tonluk insani yardım talebini Pakistan'a ulaştırdık. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Özellikle Afganistan'ın yurt dışındaki paralarıyla maaşların ödenmesi konusunda daha esnek davranmalarını bekliyoruz. Terörle mücadelede boşluk olursa terör örgütlerinin saldırılarını arttıracağını görüyoruz.

Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Batılılar gibi üst perdeden değil tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini baştan beri söylüyoruz. Dini gruplardan kişilerin de yönetime dahil edilmesinin önemini bir kez daha anlattık. Kadın, çocuk ve kızların eğitimi konusunda, kadınların iş hayatına katılmaları konusunda tavsiyelerimizi paylaştık. Bir şeyin altını çizdik, bunu sadece Batılı ülkelerin ön şartı olarak görmeyin, bunun İslam dünyasının beklentisi olduğunu tavsiye niteliğinde kendilerine söyledik. Bizim Maarif Vakfı'nın çok sayıda okulu var. Bunların 14 tanesi kızlar için açılmıştı. Bunların faaliyetlere başlaması gerektiğini söyledik. Özellikle sağlık sektöründe kadınların tamamının işine döndüğünü kendileri söylediler. Bizim orada yaşayan ve dönmek isteyen vatandaşlarımızı gündeme getirdik. Konsoloslarımızın açılması konusunu gündeme getirdik. Kızılay, AFAD, Diyanet İşleri Başkanlığımızla görüşmeleri gerçekleştirecekler. Havaalanının açılması için beklentileri bir kere daha kendilerine anlattık. Kendileri insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi, ekonomi konusunda, TİKA'nın kalkınma yardımları konusunda devamı için ricalarını ilettiler.

Terörle mücadele konusu yine konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Çok sayıda Afgan göçmen sadece bizde değil komşu ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a geri dönmek istiyor. Taliban yönetimi de ülkelerine dönmek istiyorlarsa ülkede olan herkes gibi ülkelerine dönmeleri konusunda ellerinden gelen desteği söylediler. Bundan sonra göç akımı olmaması için neler yapabileceğimizi görüştük."

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Emre İliksiz
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