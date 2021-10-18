Ak Parti'li Kandemir: CHP her dönem vesayetin dilini kullanır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' iddiaları ve memurlara ilişkin açıklamaları hakkında, "CHP her dönem vesayetin dilini kullanır. Böyle bir siyaset yürütür. Son dönemde söylediği her şey CHP'nin kendi özüne dönüştür aslında. Bu bir CHP geleneği" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dağ, 1-2 haftadır muhalefet partileri tarafından 'siyasi cinayetler' konusunun gündeme getirildiğini belirterek, "Yine CHP Genel Başkanı tarafından memur ve bürokratlara tehditler ortaya konuldu. Bu tamamen önümüzdeki süreçte siyasi ortamı germeye dönük bir hamledir. Böyle bir düşünceyi kabul etmemiz mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da avukatları vasıtasıyla yargıya başvurdu. CHP Genel Başkanının somut birtakım düşünce ve fikirleri varsa onları kamuyla mutlaka paylaşması gerekir. Sorumlu siyasetçilik bunu gerektirir. Ama ülkeye dair bir takım hayaller, heyecanlar paylaşamadığınız zaman ve milletin o heyecanına iştirak edemediğiniz zaman, sürekli kendi içinde döngü oluşturan bir takım siyaset üretme noktasına gidersiniz. CHP'de de böyle bir süreç görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kandemir ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Ekim'de Eskişehir'de, 6 Kasım'da İzmir'de ardından da Batman ve Siirt'te gençlerle bir araya geleceğini söyledi.