AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisine katıldı Açıklaması

KARABÜK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Türkiye bu muhalefeti kesinlikle hak etmiyor." dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi, Vali Nafiz Kayalı Konferans Salonu'nda toplandı.

Toplantının açılışında konuşan İleri, Türkiye'de bir tarafta hizmet siyaseti, diğer tarafta yalan siyaseti yapıldığını söyledi.

Bu durumun Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirten İleri, "Türkiye bu muhalefeti kesinlikle hak etmiyor. Böyle bir olgumuz maalesef var. AK Parti olarak bizim üzerimize düşen çizgimizi, tarzımızı ve üslubumuzu hiç bozmadan, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet siyasetini devam ettirmek. Başka türlüsünü düşünemeyiz." diye konuştu.

İleri, AK Parti'ye iftira atanların halktan kopuk olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunların hangisi Diyarbakır annelerinin yanına gitti. Onların dertlerini ve davasını dinledi. Biz daha 2 gün önce oradaydık. Onlarla konuştuk. Kepenkleri inmiş bir HDP binasının önünde konuştuk onlarla. Zamanında halka zorla kepenk indirmeye çalışanlar şimdi çok şükür utançlarından dolayı kendileri kepenk kapatmak zorunda kalıyorlar. Çıkamıyorlar. Biz oradaydık. Annelerimizi dinledik. Şunu tekrar gördük. Diyarbakırlı annelerimiz ve Türkiye'nin tümü, bütün AK Parti teşkilatları tek vücut ve birlik içerisinde. Burada en ufak bir sarsılma yok. AK Parti sıradan bir parti değildir. AK Parti sadece Türkiye'mizi değil bu coğrafyayı yükseltecek bir davadır, bir harekettir."

"Muhalefet cumhurbaşkanı adayı arayışı içinde"

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan da muhalefetin 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı arayışı içinde olduğunu dile getirerek, "Bir türlü bulamıyorlar, bulamazlar da. Bizim çok şükür dünya lideri konumunda olan bir cumhurbaşkanımız var. Onun karizmasına erişebilecek bir lider bulmaları da mümkün değil." ifadesini kullandı.

21 Ekim'de 10 ülkenin Ankara büyükelçilerinin talihsiz bir açıklamada bulunduğunu vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu:

"Cezaevinde tutuklu bulunan, Gezi Olayları'ndan ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde parmağı olduğu ifade edilen, sorgulaması yapılan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin kaldırılmasıyla ilgili hadsiz bir açıklamada bulundular. Elbette ki olağan bir şey değil. 10 ülkenin büyükelçileri bir araya gelecek Türkiye'ye adeta emir ve talimat verircesine hadsiz bir beyanatta bulunacaklar. Hadi oradan deriz. Sizin haddinize mi Türkiye'ye emretmek. Türkiye'yi dize getirmek istiyorlar ama güçleri asla yetmeyecektir inşallah."

Toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter de katıldı.