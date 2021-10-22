AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Sivas'ta (2)

SİVAS (DHA) - 'MİLLİ İRADE OLMADAN, DEVLET İDARESİ OLMAZ'

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İnönü Bulvarı üzerinde esnaf ziyaretlerinde bulunduktan sonra partisinin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na, ardından da Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Sivas Şubesi'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki programa gelişinde davul zurna ile karşılanan Yıldırım, partililerin kendisi için hazırladığı sinevizyon gösterisinde duygusal anlar yaşadı. Yıldırım, konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan telefondan, salonda bulunan partilileri selamlayarak "Sevgili Sivaslı hemşehrilerim, çok önemli bir döneme giriyoruz. Ben inanıyorum ki bu dönemde Sivaslı kardeşlerim ezberleri bozacak. Benim tanıdığım, bildiğim ve inandığım Sivas teşkilatı görüyorum ki ilk yapacağımız mitinglerde ve toplu açılış törenlerinde bizim yanımızda olacak. Sivaslı kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Geleceğimiz aydınlık, 2023 şimdiden bizim için bir zafer muştusu olsun" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Sivas Şubesi'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Yıldırım, devletin görevinin altyapı yapmak olduğunu belirterek, "Biz de 20 yıldır onu yapıyoruz. Bizim yaptığımız altyapı olmasa bu kadar fabrika kurulmaz. Yaptığımız bölünmüş yollar kendi başına bir ticaret değil. Para kazandırmıyor. Ama para kazanmak isteyenler için bir araçtır. Yol olmazsa ticaret, seyahat, üretim, ihracat ve istihdam olmaz. Bizim görevimiz zor işleri yapmak. Bölünmüş yollardan sonra iller arasındaki ticaret yüzde 40 artmış. İki il arasında gidiş gelişler yine o kadar artmış durumda. Ülkenin ihracatına yolların yaptığı katkı 5 yıl içerisinde yüzde 6,5 arttı. Yani havayolunu halkın yolu yaptık. Yolları böldük, hayatları kurtardık. Yüzde 80 kazalarda ölümler azaldı. Bizim inancımızda bir insanı yaşatmak, cihanı yaşatmakla eş değer. Dolayısıyla tüm bu hizmetler millet için yapılıyor. Önümüzde bir süreç var. Bu pandemi süreci sona erecek. Bu belirsizlik sonsuza kadar sürmeyecek. Ama bu bittikten sonra başka bir dünyayla karşılaşacağız. 2000'de yeni bir dünyaya 'merhaba' dedik. Bu da dijital imparatorluktu. Şu anda iktidarlar, zengin gelişmiş ülkeler değil. Dijital imparatorlar bu ülkelerin önüne geçmiş durumda. Dünyada dolaşan o büyük veri olan 'Big data' ile seçimleri ayarlıyorlar, seçimlere ve liderlere ayar veriyorlar. Dolayısıyla bizim 2000'li yıllarda, milenyum çağında internet gençliğimiz var. Onu da biz yaptık. Yapmasak çevrimdışı bir ülke olacaktık ve dünyadan kopacaktık. Üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve ülkenin katma değerini ilan eden iş insanlarına, akıl teri, alın teri döken uzman kardeşlerimize iş düşüyor. Bizim petrolümüz yok. Bunlar mutlak üstünlük ve bazı ülkelerin böyle şansı var. Ama bizim mukayese üstünlüğümüz de insan kaynağımız. İnsan kaynağı doğal kaynaklara benzemez. Doğal kaynağın bir ömrü vardır. Ama insan, insanlık var olduğu müddetçe insanoğlu her zaman insanlığın iyi ve kötü yönde ilerlemesi için hep işin merkezinde olacaktır. O yüzden bu genç ve dinamik kaynağımızı en iyi şekilde kullanmamız lazım. Bu en büyük zenginliğimiz. Bunu ıskalarsak yazık olur. İşte bunun için gençlerimize ve onların görüşlerine yetişmek için biz tecrübemizi onların enerjisiyle, heyecanıyla birleştireceğiz. Türkiye'nin vizyonunu birlikte ayarlayacağız" ifadelerini kullandı.

Arife Defne ARSLAN- Alperen YILDIZ- Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS,