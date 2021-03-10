Polen faydaları nedir? Arı poleninin sağlığa faydaları ve yararları nedir?

Polen faydaları saymakla bitmiyor. Arı polenleri birçok hastalık için mucizevi fayda sağlamaktadır. Halk arasında tam bir şifa kaynağı olarak değerlendirilen ve kabul gören arı poleni, fazla tüketime paralel olarak belirli zararları da beraberinde getirmektedir. Peki, Polen faydaları nedir? Arı poleninin sağlığa faydaları ve yararları nedir?

Arı poleni olarak da adlandırılan polen, içerdikleri ile vücut için zengin bir takviye olmakla beraber; birçok fayda sağlar. Yapılan birçok araştırma ile polenin yararları bilimsel olarak ortaya konulurken vücut için direnç sağladığı da kanıtlanmıştır. Tam bu noktada, sizler için hazırladığımız haberimizden polenin faydaları hakkında bilgi edinebilir; insan sağlığı açısından getirdiği yararları öğrenebilirsiniz.

Arı poleninin faydaları nelerdir?

Arı poleni o kadar faydalı kabul edilir ki Alman Federal Sağlık Kurulu onu ilaç olarak kabul eder . Savunucular, bu sözde süper gıdanın faydalarını hızlıca dile getirerek şunları yapabilir:

iltihabı hafifletmek

antioksidan olarak çalışmak

karaciğer sağlığını artırmak

bağışıklık sistemini güçlendirmek

besin takviyesi olarak çalışmak

menopoz semptomlarını hafifletir

stresi azalt

iyileşmeyi hızlandırmak

Arı poleni nedir?

Arı poleni, genç arıların çiçeğe konduklarında yaptıkları polen topudur. Polen, tükürük ve nektar veya bal karışımı. Arılar bu topları bacaklarında keseler halinde kovana taşır ve kovanın bal peteğinde depolar. Polen daha sonra bir arı kolonisini besleyen "arı ekmeği" ne dönüşür.

Arıcılar, kovanlarının girişinde kalın bir tarak tutarak arılardan polen toplarlar. Arılar içinden geçtiğinde, polenleri bacaklarından aşağıya bir toplama kutusuna atar. Arılar daha sonra daha fazla polen toplamak için dışarı çıkmalıdır.

Beslenme gerçekleri

Arı poleni doğal haliyle küçük, gevrek topaklar halinde gelir. Bir çorba kaşığı arı poleni şunları içerir:

16 kalori

0.24 gram yağ

1.2 gram protein

2.18 gram karbonhidrat

Vitaminler ve flavonoidler dahil 250 çeşit besin

Yoğurt, yulaf ezmesi veya smoothie gibi yiyeceklere ekleyebilirsiniz. Ek toz olarak veya bir kapsül halinde öğütülebilir.

Araştırma ne diyor

Son yıllarda, bir dizi bilim insanı arı poleninin sözde sağlık yararları üzerine çalışmalar yayınladı. Bununla birlikte, bu çalışmalar çoğunlukla hayvanlar üzerinedir ve henüz insanlar üzerinde kanıtlanmamıştır.

Araştırmanın arı poleninin faydaları hakkında söyledikleri:

Enflamasyonu gidermek

Araştırmacılara göre arı poleni, anti-enflamatuar ilaçlara benzer şekilde çalışabilir. Bilim adamları farelerde, arı poleni özünün şişmiş pençeli sıçanlarda iltihabı azalttığını buldular. Fareler, arı poleninin karaciğer hastalıklarını tedavi etmek için kullanıldığında anti-enflamatuar etkilere sahip olduğunu gösterdi.

Antioksidan olarak çalışmak

Poleninin fermente gıdalara benzer çok yüksek antioksidan özelliklere sahip olduğunu bulmuşlardır. Antioksidanlar, bitki bazlı gıdalarda, genellikle kırmızı veya koyu renkli olanlarda ve fermente gıdalarda doğal olarak bulunan kimyasallardır.

Bazı yaygın antioksidanlar şunları içerir:

flavenoller (çikolatada bulunur)

resveratrol (şarapta bulunur)

likopen (domateslerde bulunur)

A, C ve E vitaminleri

Antioksidanlar, vücuda zarar verebilecek hava kirliliği ve sigara dumanı gibi oksidanlarla mücadele ederek insanları sağlıklı tutar.

Karaciğer sağlığının iyileştirilmesi



Karaciğer, toksinlerin vücuttan süzülmesinden sorumludur. Farelerde arı poleninin karaciğeri sağlıklı tutmaya yardımcı olduğunu ve hatta karaciğer hasarından sonra iyileşme sürecine yardımcı olabileceğini buldu.

Araştırmacılar, farelerin arı poleni almada, antioksidanlar da içeren ancak aynı zamanda zarar verebilen bir ilaç olan silibinin ile karşılaştırıldığında hiçbir yan etkisinin olmadığını belirtti.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek

Hastalıkla mücadele etmek ve sizi sağlıklı tutmak için güçlü bir bağışıklık sistemi gereklidir. Poleninin farelerde alerjik reaksiyonları doğal olarak engellediğini buldu. Bir poleninin antimikrobiyal, antifungal ve antiviral özelliklere sahip olduğunu düşündürmektedir. Bu özellikler , gıda zehirlenmesine neden olan staphylococcus aureus gibi bakteri ve virüsleri öldürmeye yardımcı olabilir .

Besin takviyesi olarak çalışmak

Arı poleni potansiyel olarak diyetinize ve sağlığınıza yardımcı olan bir ek olarak çalışabilir . Diyetlerine ek olarak arı poleni takviyesi alan tavşanlara baktı. Daha uzun bir ömürleri vardı ve aynı zamanda daha büyük üreme başarıları vardı. Takviye almayan tavşanlara kıyasla daha sağlıklı, daha güçlü bebekler doğurdular.

Bir diğeri yetersiz beslenen yaşlı sıçanların arı poleni içeren bir diyet yedikten sonra gelişmiş kas kütlesi ve metabolizma yaşadıklarını bulmuşlardır .

Menopoz semptomlarını hafifletmek

Antihormonal ilaçlar alan birçok kadın genellikle menopoz semptomları yaşar. Arı poleni takviyesi alan meme kanseri olan bazı kadınların, almayanlara göre daha az, daha az yoğun menopoz semptomları yaşadıklarını bulmuşlardır.

Stresi azaltmak



Arı poleni, vücudun sinir sistemine kan akışını artırarak stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda yorgunluk için de etkilidir.

İyileşmeyi hızlandırmak

Arı poleninin kan dolaşımını hızlandırdığı, bakterileri öldürdüğü ve cildi nemlendirdiği için ciltte iyileşmeyi hızlandırmak için kullanılabileceğini göstermektedir.

Arı poleninin yan etkileri nelerdir?

Takviyelerinizi daima saygın bir kaynaktan satın alın. Neden olduğu bildirilen potansiyel olarak tehlikeli maddeler içeren kirli arı poleni satın almak mümkündür.ciddi yan etkiler. Kalp atış hızının artması, kalp durması ve hatta ölüm dahil.

Herhangi bir takviye veya bitki almadan önce bir doktorla konuşun. Ek olarak, arı sokmalarına veya eşek arısına alerjiniz varsa, arı poleninden kaçınmalısınız. Şunlarla karşılaşırsanız, eki derhal durdurun:

kaşıntı

şişme

baş dönmesi

nefes almada zorluk

Uzmanlar ayrıca hamileliğe müdahale edebileceği için hamile kadınların arı poleni almaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor.