Playboy'a Verdiği Çıplak Pozlardan Sonra Babası İntihar Eden Güzel Sonunda Konuştu: Çok Mutsuzdu

Romanya'da yaşanan olayda, o dönem 18 yaşındaki Loredana Chivu, Playboy'un Romanya edisyonuna soyundu. Kızının çıplak pozlarını öğrenen baba Chivu, intihar ederek yaşamına son verdi.

"ÇOK MUTSUZDU"

Geçen yılların ardından ilk kez konuşup babasını anlatan Loredana, "Benimle konuşmayı kesmişti, çok mutsuzdu. Kendini benden ve ailenin geri kalanından izole etmişti. Bunu aşacağını düşünmüştüm, intihar edeceği aklımın ucuna bile gelmemişti" sözleriyle acısını ifade etti.

Bugün 28 yaşında olan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaşayan Loredana Chivu, Instagram hesabından pek çok fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.