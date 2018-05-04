Playboy'a Verdiği Çıplak Pozlardan Sonra Babası İntihar Eden Güzel Sonunda Konuştu: Çok Mutsuzdu
Ünlü erkek dergisi Playboy'a soyunduktan sonra bu duruma üzülen babasının intihar etmesiyle yıkılan Romen güzel Loredana Chivu, aradan geçen 10 yılın ardından olayla ilgili konuştu.
Romanya'da yaşanan olayda, o dönem 18 yaşındaki Loredana Chivu, Playboy'un Romanya edisyonuna soyundu. Kızının çıplak pozlarını öğrenen baba Chivu, intihar ederek yaşamına son verdi.
"ÇOK MUTSUZDU"
Geçen yılların ardından ilk kez konuşup babasını anlatan Loredana, "Benimle konuşmayı kesmişti, çok mutsuzdu. Kendini benden ve ailenin geri kalanından izole etmişti. Bunu aşacağını düşünmüştüm, intihar edeceği aklımın ucuna bile gelmemişti" sözleriyle acısını ifade etti.
Bugün 28 yaşında olan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaşayan Loredana Chivu, Instagram hesabından pek çok fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.
YORUMLAR (14)
-
Diyecek söz bulamiyorum buna babasi onun yuzunden canina kiymis hala boyle pozlar veriyo ya bunun gibileri cehennem bile kabul etmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bunu bu sekilde yapanlar utansinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
babası mutasıpmış ya la. . . kızda güzelmiş emme. . . arada kalmuş. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Daş daş kendını halka acmıs bır daşşşş :DCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
Vah ki ne vahhhCevap Yaz 8 Yayından Kaldır