Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
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Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sahillere serilen beyaz kum ve kuvars tozlarıyla ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, sahile serilen tozların deniz çayırlarını yok ettiğini söyledi.

10.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:37

Maldivler'e özenen bazı işletmelerin Bodrum sahillerine beyaz kum ve mermer tozu serme çalışmalarının bir yandan halk sağlığını diğer yandan ise deniz çayırlarını yok ettiği öğrenildi.

Bodrum ilçe genelindeki bazı sahillere beyaz kum döküldüğü yönündeki şikayetler üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Araştırmada, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Bitez ile Torba mahallerinde turizm sezonu öncesinde sahilde kum döküldüğü ve doğal alana iş makineleri ile müdahale edildiği tespit edildi. Sahilden numune alan ekipler, bölgedeki site, tatil köyü, rezidans, restoran, beach kulüp ve otellerde inceleme yapıp tutanak tuttu. Tutanakların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletileceği ve tahlillerin ardından işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Plajların eski haline getirilmesi için de işletme yetkililerine uyarılar yapıldı.

Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor

"BU ÇALIŞMALARA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise yaşanan gelişmeleri takip etti. Yılmaz, "Deniz çayırları için kıyıda nasıl olsa yok ettik denizin dibinde çok var diyemiyoruz. Bu çayırlar, güneş ışığıyla gelişen canlılardır. Kıyaya yakın yerlerde oluyor. Çok daha derinlerde olmuyor. Deniz çayırları suyun oksijenini üreten, doğal yaşama ev sahipliği yapan ve kıyı erozyonuna olumlu katkısı olan canlılardır. Koruma altındaki canlıların bulunduğu yerlere kum döktüler, iş makinelerini sahile soktular. Bu yapılanlar tamamen yanlıştır. İnsanlarımız bir yeri doğal haliyle beğeniyor. İzin almadan, plan projesiz yapılan çalışmalara asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Yılmaz, pandemi sürecinden sonra kum serme hareketinin biranda başladığını belirtip, etrafta kalabalık olmadığı için serilen kumlar, kıyılarda gözlem yapan sivil toplum kuruluşu üyelerince anında görülüp tespit edildi.

Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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