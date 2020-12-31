Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir

Son Dakika! Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kendisini arayarak davadan vazgeçmesini isteyen kişinin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Girgin daha önce yaptığı açıklamada, "Davaya benim müdahil olduğuma dair en ufak bir kanıt, en ufak bir teknik bulgu, en ufak bir ima ortaya çıkarsa istifa ederim" demişti.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babasıyla görüşerek davadan vazgeçmesini istediği iddiasına ilişkin bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"VAZGEÇ, KAMU DAVASI DEVAM EDİYOR"

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Gültekin, kendisini arayan kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Gültekin, "Taziye dileklerinde bulundu. Taziye dileklerinden sonra, 'Vazgeç, kamu davası devam ediyor' dedi" diye konuştu. Sıddık Gültekin telefon konuşmasının 1.5-2 dakika sürdüğünü belirtti.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Sıddık Gültekin'in açıklamaları şöyle:

"Ayın 23'ünde Muğla milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerini iletti. Taziye kelimesinden sonra 'davadan vazgeç' dedi bana. Kamu davası devam eder. Biz senin yanındayız ne gerekiyorsa yapacağız dediler.

Karşı tarafın annesinin de CHP ilçe başkanlığında olduğunu biliyorum. Aynı partideler. Söylediğim kelimeler, harfi harfine doğrudur. Aksi ispat edilirse intihar ederim demişim. Kızınız olursa siz kabul eder misiniz? Ben kabul etmedim. Telefonu da olayı da kapattım. Kızımın taziyesi bitti. 20 gün sonra CHP ilçe başkanı Aydın Sadık beyefendi arkadaşlarımı, akrabalarımı devreye soktu. Neyse geldiler. İnanmadım ilk önce.

"NE KADAR PARA İSTERSEN VERİRİZ"

Sizi kim aradı dedim. Süleyman Girgin dediler. Telefonu çıkart dedim. Çıkardı, beni arayan kişi ile aynı olduğunu gördüm Defalarca beni aradı. Defalarca görüştük. 'Ne kadar para istersen veririz' dediler. 'Davadan vazgeç' dediler.

Benim kızıma Muğla'dan iftiralar atıldığı için ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ben yaşayan bir ölüyüm.

Sonra İstanbul'a geldim. 2 kez daha aradı. Ben neden yalan atayım? Siyasi çıkarım mı var? Zaten derdimle uğraşıyorum. Tüm Türkiye kamuoyuna söylüyorum. Haberlere çok üzülüyorum Neden iftira atayım. hiçbir siyasi partiye üye değilim olmayacağım da. İftira atmıyorum. CHP'ye de mâl etmiyorum. Ben kişiler üzerinden konuşuyorum.

"BAKTIM ÇOK YALAN HABER VAR"

Daha sonra Veli Ağbaba beni aradı. Ağbaba'ya da aynı şeyi söyledim. Özgür Özel bey aradı. Aynısını ona da söyledim. 4 Ocak'ta açıklama yapacaktım. Baktım çok yalan haberler var. Ben mecbur kaldım. Bugün açıklama yaptım.

Haber çıkmadan Hizan'da CHP ilçe başkanını görevden alıyorlar. Çünkü Özgür Özel bey 'gerekeni yapacağız.' dediler. Özel bana dedi ki, 'Sonuna kadar yanındayız. Davayı da takip edeceğiz.'

Beni arayan kişinin de bu olduğunu söylediler. Diyelim ki ben yalan atıyorum. Bir ilçe başkanı neden yalan atsın? Neden 10 sefer arasın? Bazı insanlar parasına malına güveniyor. Benim kızım satılık değil arkadaşlar. Muğla'da diri diri yakıldı. Bu kabul edilecek bir şey değil. Bir insanı öldüreceksin, parayla insanları bağlayacaksın. Böyle bir şey kabul edilemez. Artık Pınar'lar ölmesin. Türkiye'de kadın cinayeti yaşanmasın. Tüm Türkiye'nin de arkamda olduğunu hissediyorum. Hiçbir soru da almıyorum. Teşekkür ederim."