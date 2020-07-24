Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşıma soruşturma
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Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşıma soruşturma

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nde görevli memur Ali Hakan Yatgın hakkında, Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesiyle ilgili sosyal medyada yaptığı çirkin paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldı.

Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşıma soruşturma
24.07.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:10

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nde görevli memur Ali Hakan Yatgın hakkında, Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesiyle ilgili sosyal medyada yaptığı çirkin paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nde görevli memur Ali Hakan Yatgın, Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin hakkında sosyal medya hesabından çirkin paylaşımlarda bulundu. Yatgın'ın kadın cinayetlerini masum gösteren ve destekleyen sosyal medya paylaşımı, tepkiyle karşılandı. Tepkiler üzerine Muratpaşa Belediyesi, Ali Hakan Yatgın hakkında soruşturma açtı. Muratpaşa Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ali Hakan Yatgın, maalesef, kurumumuz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına tabi olarak çalışmaktadır. Kişinin sosyal medyada paylaştığı görüşler, asla kurumumuzun görüşlerini yansıtmamaktadır. Söz konusu paylaşımdaki ifadeler, kadına yönelik şiddete ve çocuk yaşta evliliklere karşı verdiği mücadeleyle ve kadının toplumsal statüsünü güçlendirmek için 'Alyazma' başlığı altında yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin öncü kurumlarından biri olan Muratpaşa Belediyemizin görüşleri asla olamayacağı gibi mücadele ettiğimiz bir bakış açısını yansıtmaktadır. Kişiyle ilgili olarak da soruşturma açılmıştır. Ayrıca, bu kişiyi herhangi bir kamu kurumu almayı kabul ettiği takdirde her türlü muvafakat verilecektir."İŞTE O PAYLAŞIMYatgın, Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: 'O bar senin bu bar benim gezip paralı erkek avcılığı yapıyordum. Kendimi bu yollara düşme tehlikesinde el değmemiş masum kız olarak takdim ediyor, birçok erkeğin aradığı mutluluğu bildiğim için rolüme iyi çalışıp oynuyordum. Evli bekar fark etmiyor parası olsun yeter parası olmayan da gönlünü kaptırınca ne yapıp ne edip buluyor zaten. Özellikle duygusal boşluktaki erkekleri, çirkin erkekleri, asosyal erkekleri falan kendime hedef seçiyordum. O erkeğin bana gönlünü kaptırması sadece birkaç haftamı alıyordu. Bu işi meslek edinmiştim. Önce kendimi acındırıyor daha sonra terk etme, başkasıyla olma tehditleriyle saftiriklerin psikolojilerini alt üst edip kendime köpek ediyordum. Bu sefer baltayı kayaya vurdum. Adamın ekonomisini iflas noktasına getirip mutlu yuvasını dahi dağıtmıştım. Tam kaçacaktım ama bu sefer kaçamadım. Öldürdü beni suçunu itiraf etti. Şimdi tüm ülke beni masum kadın ilan edip erkeklere lanetler okuyor. Evet bayan ve lafta kadın hakları savunucusu erkek arkadaşlar saldırılar başlasın bekliyorum."TÜM BEL-SEN DİSİPLİN KURULUNA SEVK ETTİÖte yandan, Tüm Bel-Sen Antalya Şubesi de üyelikten kesin ihraç talebiyle Ali Hakan Yatgın'ı disiplin kuruluna sevk etti. Açıklamada, "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda İstanbul Sözleşmesi ve kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi hakkındaki uluslararası sözleşmeleri savunan sendikamızın üyeleri arasında kadın düşmanlığı yapanlar yer alamaz. Şiddet, cinayet ve nefret söylemleri ile insanlık suçu işlenmesi kabul edilemez. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadeleyi bir insanlık görevi sayıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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